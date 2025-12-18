Otac ga je ukrao iz rodilišta: Mnogi ne znaju za ovaj detalj iz života Harija Varešanovića

Regionalna glazbena legenda Hari Mata Hari (64) sljedeće godine obilježit će čak 40 godina karijere, a veliku obljetnicu proslavit će i s hrvatskom publikom – koncertom u Splitu 8. ožujka te velikim slavljeničkim spektaklom 14. ožujka u Areni Zagreb. Dvije večeri bit će posvećene emocijama, nostalgiji i bezvremenskim hitovima koji su obilježili generacije.

Iako je već desetljećima jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, Hari o privatnom životu rijetko govori. Ipak, u jednom je intervjuu otvoreno ispričao detalje iz djetinjstva, glazbenih početaka i života iza reflektora – priču koja je jednako fascinantna kao i njegova karijera.

Filmski dolazak na svijet

Rođen je 16. siječnja 1961. u Sarajevu, kao drugo dijete Reufika i Zlate. Njegov dolazak na svijet pratio je gotovo filmski zaplet – zbog iznimno hladne zime i loših uvjeta u rodilištu, u kojem su novorođenčad masovno umirala, otac ga je doslovno “ukrao” iz bolnice i donio kući kako bi ga spasio.

"Najzanimljiviji događaj u mom djetinjstvu vezan je za moje rođenje, jer me je tata ukrao iz bolnice. U Sarajevu je te godine bila izuzetno jaka zima. Novorođena djeca su masovno počela umirati jer grijanja u bolnici nije bilo. Otac je donio mami naranče, a mene je doslovno strpao u vreću i odnio u strahu da ne umrem od hladnoće. Stigao sam tako na zanimljiv način u topli dom", ispričao je svojedobno Hari za Kurir.

Odrastao je na Vratniku, u sarajevskoj četvrti iz koje su potekla neka od najvećih imena regionalne kulture. Glazbu je zavolio vrlo rano, uz djeda Mehmeda Agu Varešanovića, poznatog pjevača sevdalinki. Još kao dječak pjevao je pred punom kućom gostiju, a talent je ubrzo postao neizostavan dio školskih priredbi – iako ga škola, kako priznaje, nikada nije pretjerano zanimala.

"Bio sam blesav, jurio sam djevojke"

Grupa Hari Mata Hari osnovana je 1985. godine, a već nekoliko godina kasnije bend je postao jedan od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji. Albumi su se prodavali u stotinama tisuća primjeraka, a turneje su vodile “od Vardara do Triglava”. Iako financijski početci nisu bili bajni, publika je bila osvojena – što se pokazalo kao ključ dugovječnosti.

"Uslijedila je turneja od Vardara do Triglava, na kojoj smo zašli u svako selo i malo mjesto kojih nije bilo ni na topografskoj vojnoj karti. Poslije tih 300 koncerata donio sam kući 100 maraka, apsolutno ništa nismo zaradili, ali smo obišli čitavu Jugoslaviju i pokazali ljudima da nismo virtualna televizijska pojava. Osvajanjem publike napravili smo najbolji posao" ispričao je i nastavio:

"U godinama kada se stječe muškost i hrani ego, kao i svi drugi muškarci, bio sam blesav i gladan stvari koje nisam prošao, tako da sam plivao u hedonizmu. Jurili smo djevojke, dokazivali se sami sebi. Bile su to godine ludila uvijene u uspijeh. Život je bio lijep i neopterećen, a mi smo svake godine provodili po dva-tri mjeseca u hotelu "Park" u Novom Sadu, dok smo u Beogradu na početku karijere imali stan u Molerovoj ulici".

Napravio pauzu pa se vratio

Ratne godine donijele su prekid karijere i život izvan domovine. Bend se raspao, a Hari se posvetio produkciji i obitelji, sve dok se krajem devedesetih nije vratio na scenu s albumom koji je označio novi početak.

Danas, četiri desetljeća kasnije, Hari Mata Hari i dalje puni dvorane, a njegovi koncerti ostaju mjesto gdje se susreću emocije, uspomene i pjesme koje su nadživjele vrijeme. Predstojeći koncerti u Splitu i Zagrebu bit će više od glazbenog događaja – prava proslava jedne iznimne karijere.

