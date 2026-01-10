Ukinuta emisija 'Bujica'! Oglasila se Z1 televizija

Z1 televizija objavila je da obustavlja emitiranje emisije 'Bujica', autora Velimira Bujanca. Kao razloge navode 'nepovoljne financijske okolnosti' uzrokovane nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije.

"Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije.

Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije", stoji u objavi Z1 televizije.

Z1: Zbog Bujice smo ostali bez značajnih prihoda

Z1 televiziji je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica, navode s televizije.

"Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije."

Posebnu zahvalu uputili su cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u taj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice žele poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama.

