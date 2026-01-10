Sezonsko voće koje može ojačati vaš imunitet, poboljšati kožu i pomoći zdravlju mozga
Mali agrum, klementina, krije nutritivne tajne koje bi vam ove zime mogle dobro doći
Održavanje zdravlja tijekom sezone prehlada i gripa, uz brigu o izgledu, može se podržati konzumacijom cjenovno pristupačnog sezonskog voća.
Jedno takvo voće, prepuno hranjivih tvari i niskokalorično, predstavlja snažan saveznik za imunosni sustav i kožu tijekom zime. Dodatna prednost je i pozitivan utjecaj na zdravlje mozga, piše New York Post.
Klementine jačaju imunitet
Riječ je o klementinama, manjim i slađim srodnicima naranče. Ovi agrumi lako se gule, obično su bez sjemenki, a vrhunac sezone im je od studenog do kraja siječnja. Unatoč njihovoj maloj veličini, nutritivno su vrlo vrijedne: jedna klementina ima samo 35 kalorija, ali osigurava gotovo 40 posto preporučene dnevne doze vitamina C, ključnog za optimalno zdravlje.
Vitamin C je esencijalan nutrijent, što znači da ga tijelo ne može samo proizvesti, već ga je potrebno unositi prehranom. On predstavlja snažnu potporu imunitetu jer pomaže u uništavanju infektivnih mikroba, istovremeno štiteći tjelesna tkiva od oštećenja. Istraživanja pokazuju da redovita i dovoljna konzumacija vitamina C može pomoći u smanjenju težine i trajanja simptoma prehlade. Međutim, malo je dokaza da uzimanje vitamina C nakon pojave bolesti ubrzava oporavak, stoga je dosljednost u konzumaciji klementina ključna.
Vitamin C je također presudan za sintezu kolagena, proteina koji kožu održava čvrstom i glatkom. Održavanje odgovarajuće razine kolagena može smanjiti sitne bore, spriječiti opuštanje kože pa čak i ubrzati zacjeljivanje rana. Klementine su također bogate drugim antioksidansima, poput flavonoida, koji se mogu boriti protiv upala, smiriti crvenilo i ublažiti stanja kože poput akni ili rozaceje. Zahvaljujući visokom udjelu vode, ovo voće pomaže i u hidrataciji kože, sprječavajući njezinu suhoću i ljuštenje.
Pomažu zdravlju mozga
Poput ostalih citrusa, klementine su korisne za zdravlje mozga. Sadrže bioaktivne spojeve poput polifenola, koji imaju protuupalna i antioksidativna svojstva te pomažu u zaštiti mozga od oštećenja. Flavonoidi prisutni u citrusima imaju neuroprotektivni potencijal, smanjujući oksidativni stres i upale u mozgu te potičući pamćenje i funkciju učenja.
Klementine su također bogat izvor hesperidina, bioflavonoida koji može pomoći u smanjenju upala, poboljšanju protoka krvi u mozgu i podršci cjelokupnom zdravlju moždanih stanica. Istraživanja pokazuju da unos hesperidina prehranom može poboljšati kognitivne funkcije poput pažnje, učenja i pamćenja. Štoviše, studije pokazuju da bi svakodnevna konzumacija agruma poput klementina mogla smanjiti rizik od razvoja demencije kod starijih osoba za gotovo 15 posto.
Prilikom konzumacije klementina, važno je uzeti u obzir određene informacije. Neka istraživanja su pokazala da klementine sadrže furanokumarine, spoj koji se također nalazi u grejpu, a koji može ometati djelovanje određenih lijekova, uključujući statine za snižavanje kolesterola, te potencijalno uzrokovati komplikacije. Zbog sigurnosti, stručnjaci preporučuju savjetovanje s liječnikom ili ljekarnikom o mogućim interakcijama s lijekovima prije uvođenja velikih količina citrusa u prehranu.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima