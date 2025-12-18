Bliski istok na rubu novog rata, čak 20 tisuća vojnika na granici: 'Već se pljačka i uhićuje'

Čak 20 000 snaga koje podupire Saudijska Arabija okuplja se na granici Jemena dok se separatističko Južno prijelazno vijeće (STC) nalazi pod pritiskom da se povuče s golemih teritorijalnih dobitaka koje je ostvarilo u posljednjih mjesec dana u prostranoj, naftom bogatoj pokrajini Hadramaut u istočnom Jemenu, javlja Guardian.

STC koristi svoj napredak kako bi pojačao zahtjev da se Jemen vrati na dvije države, sjevernu i južnu, kao što je bio do 1990. godine.

STC, koji podupiru Ujedinjeni Arapski Emirati, upozoren je da postoji mogućnost izravnih zračnih udara saudijskih snaga, što bi ugrozilo ključne položaje STC-a. Dobro plaćene trupe, uglavnom iz milicije koju financira Saudijska Arabija pod nazivom Nacionalni štit, okupljaju se u područjima al-Wadeeah i al-Abr blizu saudijske granice.

STC-u je dano uvjeravanje da i dalje ima potporu UAE-a, što povećava izglednost budućih sukoba između trupa lojalnih Saudijskoj Arabiji ili UAE-u.

Upozorenja UN-a i širi rizici

Glavni tajnik UN-a, António Guterres, predvidio je da bi nastavak borbi u Jemenu punim razmjerima mogao imati posljedice diljem Crvenog mora, Adenskog zaljeva i Afričkog roga. Pozvao je sve strane u Jemenu, uključujući vanjske aktere, da „jednostrane akcije neće raščistiti put miru, nego će samo produbiti podjele, povećati rizik od šire eskalacije i uzrokovati daljnju fragmentaciju”.

„Suverenitet i teritorijalni integritet Jemena moraju se očuvati”, rekao je u srijedu, dodajući da je gotovo 5 milijuna Jemenaca bilo prisiljeno napustiti svoje domove zbog dugotrajnog građanskog rata između Huta na sjeveru i sada teško rascjepkanih snaga na jugu.

STC je, u razgovorima u uporištu Adenu prošlog petka, rekao da neće poslušati saudijski zahtjev da povuče svoje snage, koje su prvo ušle u Hadramaut prije dva tjedna, a zatim se premjestile u susjednu pokrajinu al-Mahra, koja graniči s Omanom. Također je učvrstio svoju kontrolu slanjem trupa u treću pokrajinu, Abyan.

Napredovanje STC-a i reakcije u Jemenu

Iznenadni i neočekivani napredak STC-a zapanjio je Rijad, koji je prethodno bio dominantan igrač u Jemenu. Ujedinjeno Kraljevstvo, zajedno s većinom međunarodne zajednice, zalaže se za zadržavanje Jemena kao jedne zemlje, no to zahtijeva da Huti, koji dominiraju na sjeveru, postignu dogovor o podjeli vlasti s jugom u saveznoj vladi.

STC predlaže da bi neovisni jug mogao postati antiekstremistički bedem koji bi štitio plovne putove Crvenog mora od houthijskog i terorizma al-Qaide. Poteškoća STC-a jest u tome što nipošto sve južne skupine ne žele podjelu Jemena, no morat će se vidjeti može li formirati koherentnu vladu.

Farea al-Muslimi, istraživački suradnik na programu za Bliski istok u think-tanku Chatham House, rekao je: „Dosad je Saudijska Arabija pokušavala sa strateškim strpljenjem, ali ne mislim da će to potrajati. To ne znači da će nužno ući u izravan rat s UAE-om u Jemenu. Ali Jemen je siromašna zemlja s previše mladih boraca i previše posrednika. Obje strane stavljaju sve svoje karte na stol.

„Iako mnogo toga što se dogodilo nije iznenađujuće za jemenske promatrače, optika je previše ponižavajuća za Saudijsku Arabiju. Ovo se odvija na njezinim granicama, a ne na granicama UAE-a.”

Zauzimanjem dviju pokrajina STC može tvrditi da kontrolira svu zemlju koja je činila staru južnu državu Jemen. Hadramaut obuhvaća 36 posto teritorija Jemena, posjeduje najveće rezerve nafte u zemlji i uključuje ključne luke poput Mukalle, al-Shihra i naftnog terminala u al-Dhabbi.

Kruže izvješća o kršenju ljudskih prava

Vodstvo stranke Islah, najveće političke stranke u Jemenu koja se protivi secesiji juga, reklo je za Guardian da vjeruje kako bi pozivi iz samog Hadramauta da se STC povuče uskoro mogli postati neodoljivi.

Tijekom posjeta Londonu, vršitelj dužnosti glavnog tajnika Islah-a, Abdulrazak al-Hijri, rekao je: „Nadamo se da se ovo može riješiti mirno, ali ono što se dogodilo u Hadramautu opasan je razvoj događaja i negativno utječe na legitimne državne institucije.

Neregularne snage koje nisu pod državnom kontrolom upale su u stabilne i sigurne pokrajine, bacivši sve u kaos.” Rekao je da Hadramaut ima dugu povijest neovisnosti te da su svi glavni politički i plemenski čelnici u pokrajini željeli da STC ode.

Dodao je da kruže raširena izvješća o kršenjima ljudskih prava od strane STC-a, uključujući krađu imovine i masovna uhićenja. „Saudijska Arabija odlučna je da ove snage moraju otići i vratiti se na svoja mjesta. Legitimna vlada se fragmentira, a jedini korisnik ovih pojačanih podjela bit će Huti”, dodao je.

Hijri je ustvrdio da Huti „ne vide Jemence kao narod, nego ih radije vide kao skupinu robova nad kojima su oni gospodari”.

Islah kaže da je civilna stranka i da nema veze s Muslimanskim bratstvom, suprotno tvrdnjama UAE-a. Od 2022. STC je nelagodno dijelio vlast u predsjedničkom vodstvenom vijeću koje je organizirala Saudijska Arabija s raznim drugim skupinama, uključujući i stranku Islah.

