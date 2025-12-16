Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u velikom intervjuu za iranski javni servis IRIB upozorio je da u Njemačkoj i drugim europskim zemljama sve više političara počinje otvoreno prizivati vlastite pretke koji su bili aktivni članovi Nacističke stranke, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

Prvi čovjek Putinove diplomacije tvrdi da se u Europi ne radi o izoliranim pojavama, već o sustavnom oživljavanju ideja i praksi nacizma, koje se danas, kako tvrdi, koriste kao ideološka osnova za novi sukob s Rusijom.

Prema Lavrovu, Europa se nastoji ujediniti i poslati u rat protiv Rusije na isti način na koji su to u prošlosti činili Napoleon i Hitler. Govoreći o aktualnom sukobu u Ukrajini, rekao je da je riječ o „otvoreno nacističkim pristupima“ i o „flagrantnom zanemarivanju onoga što nacistički režim u Ukrajini radi“.

Europa, tvrdi on, ponovno ratuje protiv Rusije, ovaj put „ujedinjena pod nacističkom zastavom“, koristeći europski novac i europske instruktore, dok se Ukrajinci koriste kao posrednici u tom ratu.

Lavrov je dodao da je Europska unija imala brojne prilike uključiti se u političko rješenje sukoba u Ukrajini, ali da je sve te mogućnosti ignorirala, zbog čega Rusija danas, prema njegovim riječima, nema o čemu razgovarati s postojećim europskim političkim vodstvom.

'Trumpova strategija pokazuje Europi gdje joj je mjesto'

Osvrćući se na optužbe zapadnih medija da se Rusiji ne može vjerovati, Lavrov je takve tvrdnje odbacio kao „prazne riječi“, istaknuvši da Zapad nema nijedan dokaz koji bi pokazao da Rusija ikada nije ispunila neku od svojih međunarodnih obveza.

Govoreći o novoj Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji Sjedinjenih Američkih Država, Lavrov je rekao da je njezin cilj osigurati da Europa „zna svoje mjesto“ i da ne pokušava nametati vlastite liberalne modele, već da se bavi vlastitim poslovima, bez uvlačenja SAD-a u, kako je rekao, „prilično prljave igre“.

Prema njegovoj interpretaciji, Washington Europi poručuje da se ne oslanja više na bezuvjetnu američku potporu za nepromišljene pothvate jer SAD ima važnije prioritete, prije svega u Latinskoj Americi i azijsko-pacifičkoj regiji.

O sankcijama i 'Führer Ursuli'

Lavrov je komentirao i američke sankcije protiv ruskih energetskih kompanija Lukoila i Rosnjefta, rekavši da one proizlaze iz nastojanja da se konkurenti potisnu „korištenjem prljavih metoda“. Istaknuo je da SAD vodi politiku otvorenog suprotstavljanja Kini, koja svake godine postaje gospodarski i politički snažnija, ali je naglasio da konkurencija mora biti poštena.

Nametanje carina od 100 i 500 posto radi gušenja konkurenata, prema njegovim riječima, proturječi samim načelima globalizacije koje je Washington promovirao Rusiji nakon Drugog svjetskog rata. Kada se sankcije uvode otvoreno iz političkih razloga, dodao je, to više nije pitanje nejednakosti, nego izravno nepoštivanje ljudskih prava.

Posebno se osvrnuo na zamrzavanje ruske imovine u Europi i na Zapadu, rekavši da ta situacija jasno pokazuje da je „krađa u krvi Europljana“. Dodao je da zapadni „kolege“ kao da imaju genetsku sklonost krađi te naveo da mnogi svjetski mediji predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen nazivaju isključivo „Führer Ursula“.

Unatoč tome, Lavrov je naglasio da u SAD-u i Europi i dalje postoje razumni ljudi koji pozivaju na obnovu načela kontrole naoružanja te da Rusija dijeli takav pristup.

Iran, Bliski istok i Kaspijsko more

Govoreći o Bliskom istoku, Lavrov je izjavio da je Moskva uvjerena kako bi Iran trebao ostati stranka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ocijenivši da se to Teheranu isplati. Dodao je da je Rusija otvorena za jačanje sigurnosne suradnje s Iranom, uključujući suradnju kroz Organizaciju Ugovora o kolektivnoj sigurnosti.

Normalizaciju odnosa između Irana i Vijeća za suradnju zaljevskih zemalja Lavrov je ocijenio važnim doprinosom jačanju mira i stabilnosti u regiji.

Osvrćući se na status Kaspijskog mora, rekao je da Moskva očekuje kako će Iran u nadolazećim mjesecima ratificirati Konvenciju o pravnom statusu Kaspijskog mora.

Izrazio je nadu da će konvencija u potpunosti stupiti na snagu prije summita kaspijskih država u Teheranu, planiranog za kolovoz 2026. godine, upozorivši pritom da zapadne zemlje nastoje podijeliti pet kaspijskih država kako bi im nametnule odluke koje se ne bi temeljile na konsenzusu.

