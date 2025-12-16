Dramatično upozorenje šefa britanske vojske: 'Sinovi i kćeri moraju biti spremni za borbu'

Načelnik britanskih oružanih snaga Sir Richard Knighton uputio je ozbiljno upozorenje o ruskoj snazi kazavši da postoji sve veći rizik da bi Rusija mogla napasti Ujedinjeno Kraljevstvo i da "sinovi i kćeri" nacije moraju biti spremni za borbu.

Knighton smatra da je ruska snaga nešto čega se treba bojati, pogotovo jer ruske trupe sada imaju iskustva u borbama nakon četiri godine ratovanja u Ukrajini.

"Situacija je opasnija nego što je ikada bila tijekom moje karijere, a cijena mira raste", kazao je za Sky news.

Istaknuo je da će britanske snage uvijek predstavljati prvu liniju obrane uz ostatak NATO-a, no upozorava da cijelo društvo također mora doprinijeti otpornosti.

'Žrtva za naciju'

Smatra da duguje iskrenost "obiteljima i kućanstvima" diljem UK-a o tome što znači biti spreman na niz "stvarnih, fizičkih prijetnji". Pritom se složio s francuskim generalom Fabienom Mandonom koji je nedavno rekao da Francuska mora biti spremna na mogućnost gubitka svoje djece u potencijalnom sukobu.

"Naš odgovor mora ići dalje od pukog jačanja oružanih snaga. Potreban je odgovor cijele nacije koji će izgraditi obrambene industrijske kapacitete, razviti potrebne vještine, iskoristiti moć institucija koja će nam trebati u ratno vrijeme i osigurati i povećati otpornost društva i infrastrukture", dodao je.

"Sinovi i kćeri, veterani... Svi će imati svoju ulogu. Graditi, služiti, i ako je potrebno boriti se. I više će obitelji znati što znači žrtva za našu naciju", naglasio je.

Većina ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, međutim, više nema izravnog iskustva s oružanim snagama zahvaljujući miru koji je uslijedio nakon završetka Hladnog rata prije gotovo 35 godina. Posljednji pozivi za nacionalnu službu u Ujedinjenom Kraljevstvu poslani su prije 65 godina.

Jačanje ruske vojske

No, naznačio je da se mora vratiti ona vrsta nacionalne obrane i otpornosti koja je nekada bila uobičajena za britansko društvo sve do raspada Sovjetskog Saveza.

Iako obrambeni analitičari smatraju da postoji samo "mala" šansa do pet post da Rusija pokrene "značajan izravan napad ili invaziju" na Ujedinjeno Kraljevstvo, general upozorava da to "ne znači da su šanse nula".

Upozorio je na "rastuću moć" ruske vojske koju pripisuje dijelom obrambenoj reformi i ulaganjima, te podsjetio da ruske obrambene snage sada broje više od 1,1 milijuna vojnika te da su u posljednjem desetljeću više nego udvostručili izdvajanja iz BDP-a za obranu i državnu potrošnju.

U usporedbi britanska vojska ima nešto više od 70.000 vojnika, a vlada se obvezala povećati obrambene izdatke s 2,3 posto BDP-a na 2,5 posto do 2027. godine.

