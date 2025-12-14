Zelenski i američki dužnosnici u Berlinu pregovarali pet sati. Nastavljaju u ponedjeljak

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američka delegacija stigli su u Berlin na još jedan krug mirovnih pregovora.

Pregovori između ukrajinskih i američkih dužnosnika o prijedlozima okončanja rata u Ukrajini trajali su u nedjelju više od pet sati, a nastavljaju se u ponedjeljak ujutro - potvrdio je to savjetnik ukrajinskog predsjednika, Dmitro Litvin.

"Trajali su više od pet sati i završili su za danas s dogovorom da se nastave sutra ujutro", rekao je Litvin. Istaknuo je da dužnosnici razmatraju nacrte dokumenata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirat će ishod pregovora u ponedjeljak, nakon što budu završeni.

Podsjetimo, pregovori su počeli u popodnevnim satima. Na sastanku su prisustvovali Zelenski, američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa te njemački kancelar Friedrich Merz.

Ranije u nedjelju, Zelenski je na X-u objavio: "Ključno je da svi koraci, koje dogovorimo s partnerima, funkcioniraju u praksi kao bismo osigurali zajamčenu sigurnost. Samo pouzdane garancije mogu donijeti mir. Računamo na naše partnere da će i dalje konstruktivno raditi."

Razgovori u Berlinu prethode samitu koji će se u ponedjeljak održati u Berlinu s europskim čelnicima, američkom delegacijom i ukrajinskim predsjednikom, potvrdio je u subotu njemački dužnosnik.

Ukrajina odustala od NATO-a

Podsjetimo, ranije je Zelenski objavio da se Ukrajina odriče svoje ambicije pridruživanja NATO-u u zamjenu za zapadna sigurnosna jamstva kao kompromis za okončanje rata s Rusijom.

"Od samog početka želja Ukrajine bila je pridružiti se NATO-u, to su stvarna sigurnosna jamstva. Neki partneri iz SAD-a i Europe nisu podržali taj smjer", rekao je Zelenski odgovarajući na pitanja novinara u WhatsApp grupi.

Dodao je i da je ovaj neočekivani obrat kompromis s ukrajinske strane prema završetku rata.

"Stoga su danas bilateralna sigurnosna jamstva između Ukrajine i SAD-a – odnosno jamstva Sjedinjenih Država koja su za nas slična Članku 5. – te sigurnosna jamstva europskih kolega, kao i drugih zemalja poput Kanade i Japana, prilika da se spriječi još jedna ruska invazija," izjavio je Zelenski.

Različite verzije mirovnog plana

Na samitu u Berlinu, ukrajinska i američka delegacija zajedno s europskim liderima će raspravljati o najnovijoj verziji mirovnog plana od 20 točaka posredovanog od strane SAD-a. Nekoliko dana ranije, Ukrajina je poslala svoju revidiranu verziju Washingtonu, dok se europski čelnici tek pripremaju predstaviti svoju dorađenu verziju mirovnog prijedloga.

U najnovnijoj su verziji odbačeni neki od prijedloga, a ključni se dijelovi tiču zamrzavanja bojišnice na sadašnjoj liniji, pravnih i obvezujućih garancija za Ukrajinu od strane SAD-a i Europe te poseban dokument o poslijeratnoj obnovi i budućnosti Ukrajine.

Glavna sporna točka u pregovorima je sudbina teritorija u istočnoj Ukrajini, koji Kijev odbija ustupiti nakon moskovske okupacije. Europski su čelnici zabrinuti da prijedlozi Washingtona naginju Rusiji i postavljaju zahtjeve Ukrajini koje Zelenski neće moći prihvatiti.

Među ključnim uvjetima Moskve za mir, ruski predsjednik Vladimir Putin želi da Kijev povuče svoje snage iz dijela regije Donjeck koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom - zahtjev koji je Zelenski još jednom odbacio.

Demilitarizirana ekonomska zona

Zelenski je kazao da je Washington iznio ideju da se Ukrajina povuče iz Donjecka i tamo stvori demilitariziranu slobodnu ekonomsku zonu, prijedlog je to kojeg je odbacio kao neprovediv.

"Ne smatram to poštenim, jer tko će upravljati tom ekonomskom zonom? Ako govorimo o nekoj tampon zoni duž crte ugovora, ako govorimo o nekoj ekonomskoj zoni i vjerujemo da bi samo policijska misija trebala biti tamo, a trupe se trebaju povući, onda je pitanje vrlo jednostavno. Ako se ukrajinske trupe povuku 5-10 kilometara, na primjer, zašto se onda ruske trupe ne povuku dublje u okupirane teritorije za istu udaljenost?", kazao je Zelenski.

Zelenski je to pitanje ocijenio "vrlo osjetljivim" i inzistirao je na tome da se situacija zamrzne duž postojeće crte kontakta. Izjavio je da je "moguća poštena opcija da ostanemo na položajima na kojima se nalazimo."

"Znam da Rusija nema pozitivan stav prema tome, ali volio bih da nas Amerikanci podrže u vezi s ovim pitanjem," dodao je ukrajinski čelnik.

Zelenski spreman na izbore

Ranije ovog tjedna Zelenski je najavio da je spreman održati izbore u sljedećih 60 do 90 dana, čak i dok traje rat s Rusijom. Zatražio je od SAD-a i Europe da u tom slučaju jamče sigurnost takvog glasanja.

S obzirom na to da su, prema ukrajinskom ratnom zakonu, izbori zabranjeni tijekom ratnog stanja, Zelenski je najavio promjene ukrajinskog izbornog zakona. Također je zatražio od zastupnika da pripreme potrebne amandmane.

