Zelenski tvrdi da je spreman odstupiti s dužnosti, ali pod jednim uvjetom: 'Moj cilj je...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne planira ostati na vlasti nakon rata te da je spreman odstupiti kada se uspostavi mir. U intervjuu za Axios rekao je da mu je prioritet završetak rata, a ne reizbor: "Moj cilj je završiti rat, a ne nastaviti se kandidirati za dužnost", prenosi Kyiv Post.

Zelenski je poručio da će zatražiti od parlamenta da organizira izbore ako dođe do prekida vatre, unatoč ustavnoj zabrani izbora tijekom ratnog stanja. Smatra da bi sigurnosna situacija tijekom primirja mogla omogućiti održavanje izbora.

Mandat mu je formalno istekao u svibnju 2024., ali su izbori odgođeni zbog rata. Popularnost mu ostaje visoka, iako se suočava s prvim većim kritikama i prosvjedima.

Dodao je da bi Ukrajina nakon rata mogla trebati "vođu s novim mandatom" te istaknuo da je spreman otići ako to bude volja naroda.

