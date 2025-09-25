Zašto opet nisu 'skidali' dronove u Danskoj? Stručnjakinja: 'Mogli su na sebi imati jednu stvar...'

Kasno u srijedu navečer i u četvrtak navečer, dronovi su poremetili zračni prostor iznad danske zračne luke Aalborg i zračnih luka u Esbjergu, Sønderborgu i Skrydstrupu.

Prvo viđenje dronova na aerodromu Aalborg dogodilo se u srijedu u 21.44 sati, a u 2.55 sati ujutro procijenjeno je da ih više nema u tom području. Zračni prostor je stoga ponovno otvoren.

Neposredno prije 22.00 sata, Južni Jutland također je primio nekoliko izvješća o aktivnosti dronova na zračnim lukama u Esbjergu, Sønderborgu i Skrydstrupu. Dronovi su također viđeni kako lete iznad sjevernog Esbjerga. Još nema izvješća da su napustili zračni prostor.

WATCH: Footage of an unidentified drone near Aalborg Airport, Denmark. pic.twitter.com/dE4qZaWnLX — American Press 🗽 (@americanspress) September 24, 2025

Nijedan od dronova nije oboren, objavio je danski portal TV 2 Nyheder.

Zračni prostor iznad zračne luke Billund bio je zatvoren na sat vremena u četvrtak ujutro zbog aktivnosti dronova.

Inače, dronovi su uočeni kod zračnih luka kraj kojih je nekoliko vojnih područja.

Denmark: Large drones spotted over Aalborg, Esbjerg, Sønderborg airports and the Skrydstrup Military Air Base. The entire Danish airspace is closed. pic.twitter.com/s0EU8h9CgZ — Igor Sushko (@igorsushko) September 25, 2025

U blizini zračne luke Aalborg nalazi se i istoimena zračna luka koja je dom transportnih zrakoplova tipa C-130 Hercules i CL-604 Challenger. Ovdje je stacionirana i Jægerkorps - elitna specijalna postrojba danske vojske.

Zračna baza Skrydstrup, gdje su također uočeni dronovi, vojno je područje gdje se provodi održavanje danskih zrakoplova F-16.

Kako oboriti dron?

Izvršni direktor tvrtke Oodaloop koja proizvodi dronove i opremu za njihovo obaranje, Christian Møller, objasnio je za TV 2 Nyheder da postoji nekoliko načina za pristup stranim dronovima zračnom prostoru Danske.

Da bi se dron srušio, najbolje je na njega poslati drugi dron koji bi ga promotrio i snimio koje kamere i drugu opremu ima. Ako postoji rizik, možete se u dron zaletjeti ili ispustiti mrežu kojom bi ga se oborilo, rekao je.

Dodaje da se tehnologija koristi u ratu u Ukrajini, ali to se ne može koristiti u civilnom zračnom prostoru iznad, na primjer, Aalborga ili Kopenhagena, objašnjava Christian Møller.

"Morate prijeći na blažu tehnologiju koja hvata i obara dron. Ta tehnologija još nije savršena. Radimo na tome, ali pitanje je imamo li vremena čekati da bude savršena. Nakon što spustite takav dron, možete puno više naučiti o tome s čime imamo posla. Nešto novo se mora dogoditi, a mi smo u vremenu koje nas poziva da stvari radimo drugačije", rekao je.

Droneaktivitet over flere jyske lufthavne:https://t.co/LnB3uTYIbD pic.twitter.com/ufRh1p8983 — TV 2 Breaking | LIVE (@tv2breaking) September 25, 2025

Analitičarka DR-a Louise Dalsgaard za danski news portal dr.dk također objašnjava za zašto noćas nisu rušili dronove.

"Dronovi mogu biti opremljeni malim spremnicima goriva. To može značiti da bi pri padu došlo do požara ili eksplozija. Ako lete iznad zračne luke gdje su zrakoplovi na zemlji, ti su zrakoplovi puni goriva", navela je i dodala: "Stoga se moglo procijeniti da to sigurnosno nije prihvatljivo."

Ipak, naglašava ona, još uvijek nije poznato je li policija uopće pokušala oboriti dronove.

POGLEDAJTE VIDEO Svima dostupni, jeftini i teško ih je detektirati: Kako su dronovi promijenili moderno ratovanje?