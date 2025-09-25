Ozbiljno upozorenje Rusima: 'Opcija obaranja borbenog aviona koji narušava naš zračni prostor je na stolu'

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, u srijedu je dala izjavu za CNN u kojoj je potvrdila da je mogućnost obaranja borbenog zrakoplova koji naruši zračni prostor NATO-a - "na stolu".

Von der Leyen je dala izjavu nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao govor na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, gdje je "prozvao" Europsku uniju zbog imigracija i energetske ovisnosti o Rusiji. Von der Leyen je naglasila da je svaka europska zemlja svjesna važnosti energetske neovisnosti, ali i da Europa vodi računa o tome koji imigranti dolaze u europske zemlje.

'Putin je predator'

Komentirala je situaciju u Ukrajini i važnost veće uloge Europe u jamstvima Ukrajini.

"Ukrajinska borba nije samo borba za njihov suverenitet već borba za globalni poredak. Radimo naporno kako bismo podržali Ukrajinu, ali i kako bismo osigurali mirovna jamstva kada se postigne mir. Dokazi su jasni - predsjednik Vladimir Putin je predator koji ne želi mir. Međunarodna pravila moraju se poštovati", rekla je Von der Leyen komentirajući Trupove nade da bi njegov dobar odnos s Putinom mogao ubrzati kraj rata u Ukrajini. Naglasila je da je EU uvijek bio jasan u podršci Ukrajini te da će nastaviti Ukrajinu pomagati u obrani njihove zemlje.

"Cilj je da Putin dođe za pregovarački stol - svi želimo mir", rekla je.

Sankcije i za EU članice

Von der Leyen se osvrnula i na Trumpovu najavu ozbiljnijih sankcija Rusiji, ali i činjenicu da neke europske zemlje još uvijek ovise o ruskim energentima. "U pravu je. Neprihvatljivo je da ruska energija dolazi na mala vrata. Smanjili smo drastično uvoz iz Rusije. Ali vidim da LNG dolazi na mala vrata iz Rusije i predložit ćemo sankcije za to." Podsjetila je da je Europa prije tri godine puno više ovisila o ruskim energentima i velika sredstva da se te ovisnosti riješi. Podsjetila je da veća ovisnost pojedinih članica o ruskim energentima neće još dugo potrajati: "Pripremili smo paket sankcija i jasno dali do znanja da se u nekoliko idućih mjeseci moraju toga riješiti ili će biti sankcionirane", rekla je te dodala da je "Rusija na ekonomskom rubu" i ako se pritisak nastavi, da će to "Putina prisiliti da sjedne za pregovarački stol".

'Branit ćemo svaki centimetar teritorija'

Dotakla se i teme ruskih provokacija posljednjih dana odnosno, dronova koji upadaju na teritorij članica NATO Saveza, a koje su ujedno i članice EU-a.

"Imam osobno mišljenje. Moramo braniti svaki centimetar teritorija. To znači, nakon upozorenja, opcija obaranja borbenog aviona koji narušava naš zračni prostor je na stolu. To je stav NATO-a i članka 5. Rusija nas testira na svim područjima, to je hibridni rat koji Rusija vodi protiv demokracija EU-a. To je odluka NATO-a, ali ja bih bila vrlo jasna: ne dirajte naš teritorij", poručila je Von der Leyen.

