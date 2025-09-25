'PUTIN JE PREDATOR' /

Ozbiljno upozorenje Rusima: 'Opcija obaranja borbenog aviona koji narušava naš zračni prostor je na stolu'

Ozbiljno upozorenje Rusima: 'Opcija obaranja borbenog aviona koji narušava naš zračni prostor je na stolu'
×
Foto: Profimedia

Von der Leyen se osvrnula i na Trumpovu najavu ozbiljnijih sankcija Rusiji, ali i činjenicu da neke europske zemlje još uvijek ovise o ruskim energentima

25.9.2025.
8:23
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, u srijedu je dala izjavu za CNN u kojoj je potvrdila da je mogućnost obaranja borbenog zrakoplova koji naruši zračni prostor NATO-a - "na stolu". 

Von der Leyen je dala izjavu nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao govor na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, gdje je "prozvao" Europsku uniju zbog imigracija i energetske ovisnosti o Rusiji. Von der Leyen je naglasila da je svaka europska zemlja svjesna važnosti energetske neovisnosti, ali i da Europa vodi računa o tome koji imigranti dolaze u europske zemlje.

'Putin je predator'

Komentirala je situaciju u Ukrajini i važnost veće uloge Europe u jamstvima Ukrajini.

"Ukrajinska borba nije samo borba za njihov suverenitet već borba za globalni poredak. Radimo naporno kako bismo podržali Ukrajinu, ali i kako bismo osigurali mirovna jamstva kada se postigne mir. Dokazi su jasni - predsjednik Vladimir Putin je predator koji ne želi mir. Međunarodna pravila moraju se poštovati", rekla je Von der Leyen komentirajući Trupove nade da bi njegov dobar odnos s Putinom mogao ubrzati kraj rata u Ukrajini. Naglasila je da je EU uvijek bio jasan u podršci Ukrajini te da će nastaviti Ukrajinu pomagati u obrani njihove zemlje.

"Cilj je da Putin dođe za pregovarački stol - svi želimo mir", rekla je. 

Sankcije i za EU članice

Von der Leyen se osvrnula i na Trumpovu najavu ozbiljnijih sankcija Rusiji, ali i činjenicu da neke europske zemlje još uvijek ovise o ruskim energentima. "U pravu je. Neprihvatljivo je da ruska energija dolazi na mala vrata. Smanjili smo drastično uvoz iz Rusije. Ali vidim da LNG dolazi na mala vrata iz Rusije i predložit ćemo sankcije za to." Podsjetila je da je Europa prije tri godine puno više ovisila o ruskim energentima i velika sredstva da se te ovisnosti riješi. Podsjetila je da veća ovisnost pojedinih članica o ruskim energentima neće još dugo potrajati: "Pripremili smo paket sankcija i jasno dali do znanja da se u nekoliko idućih mjeseci moraju toga riješiti ili će biti sankcionirane", rekla je te dodala da je "Rusija na ekonomskom rubu" i ako se pritisak nastavi, da će to "Putina prisiliti da sjedne za pregovarački stol". 

'Branit ćemo svaki centimetar teritorija'

Dotakla se i teme ruskih provokacija posljednjih dana odnosno, dronova koji upadaju na teritorij članica NATO Saveza, a koje su ujedno i članice EU-a.

"Imam osobno mišljenje. Moramo braniti svaki centimetar teritorija. To znači, nakon upozorenja, opcija obaranja borbenog aviona koji narušava naš zračni prostor je na stolu. To je stav NATO-a i članka 5. Rusija nas testira na svim područjima, to je hibridni rat koji Rusija vodi protiv demokracija EU-a. To je odluka NATO-a, ali ja bih bila vrlo jasna: ne dirajte naš teritorij", poručila je Von der Leyen. 

POGLEDAJTE VIDEO Pogledajte dolazak prvih šest hrvatskih borbenih aviona Rafale

Ursula Vor Der LeyenRusijaNatoBorbeni Avioni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'PUTIN JE PREDATOR' /
Ozbiljno upozorenje Rusima: 'Opcija obaranja borbenog aviona koji narušava naš zračni prostor je na stolu'