Uznemirujuća snimka ratnog zločina: Rusi ubili obitelj, curicu koristili kao živi štit

Treći ukrajinski armijski korpus u srijedu je objavio uznemirujuću snimku iz zraka na kojoj se vidi kako ruski vojnici koriste djevojčicu kao ljudski štit nakon što su joj ubili obitelj, piše Kyiv Post.

Glasnogovornik Korpusa kazao je da je stravične scene snimio dron u selu Šandriholove u Donjeckoj regiji, no u izjavi nije precizirao kada se to točno dogodilo.

Presreli komunikaciju Rusa

Uz snimku iz zraka, postrojba je objavila i presretnute radijske komunikacije ruskih snaga. Čuje se kako zapovjednik s pozivnim znakom "Bali" naređuje svojim ljudima da ubiju svakoga na kojeg naiđu, uključujući i civile.

"Čak i prije nego što je započeo napad na selo, zapovjednik Oružanih snaga Ruske Federacije s pozivnim znakom 'Bali' izdao je zapovijed za uništavanje civilnog stanovništva, upute da se djeluje brzo i da se ubiju svi", stoji u objavi Korpusa. Potom se čuje kako Bali ipak dodaje "ne računajući djecu".

Dokaz ratnog zločina

Zatim se vide isječci ruskog napada na kuću, nakon kojeg se pojavljuje tekst koji objašnjava da su ruski vojnici ubili obitelj, a potom djevojčicu tijekom povlačenja koristili kao ljudski štit. Prikazan je i trenutak ruskih vojnika pod paljbom, kao i dio u kojem dvojica Rusa traže zaklon od eksplozija i između sebe nose dijete. Slika se zatim uvećava i prikazuje djevojčičinu kuću i zamućeno tijelo na tlu za koje se vjeruje da je ubijeni član obitelji.

"Neprijateljska postrojba ušla je u stambenu zgradu i upucala stanare, roditelje djevojčice. Rusi su oteli djevojčicu i nastavili napad. Držali su je kao taokinju kako bi spriječili da se na njih otvori vatra", stoji u priopćenju Trećeg armijskog korpusa. Još se uvijek ne zna što se dogodilo s otetom djevojčicom.

Podsjetimo, ukrajinske postrojbe duž bojišnice ranije su izvještavale o pogubljenjima civila. Pritom su se većinom pozivali na svjedočanstva zarobljenih vojnika, no snimka iz Šandriholove jedan je od rijetkih slučajeva gdje je dokaze uživo zabilježila kamera.

