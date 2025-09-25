Ukrajinci srušili Putinov ponos: Skinuli s neba skupocjeni bombarder Su-34

Ukrajinske zračne snage srušile su ruski borbeni zrakoplov Su-34 u Zaporiškoj oblasti u ranim jutarnjim satima, izvijestile su ukrajinske zračne snage.

Zrakoplovstvo je priopćilo da je Su-34 oboren oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu u sektoru Zaporižja na prvoj crti fronta. Navodno je ratni zrakoplov u vrijeme napadao grad Zaporižje navođenim zračnim bombama, objavio je Kyiv Independent.

Ruski Su-34 je sovjetski borbeni bombarder srednjeg dometa.

Ruski zračni napadi na Ukrajinu dramatično su se pojačali u proljeće i ljeto 2025., a očekuje se da će se intenzivirati u hladnim mjesecima s obnovljenim napadima na energetsku infrastrukturu Kijeva.

