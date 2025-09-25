NA PRVOJ CRTI /

Ukrajinci srušili Putinov ponos: Skinuli s neba skupocjeni bombarder Su-34

Ukrajinci srušili Putinov ponos: Skinuli s neba skupocjeni bombarder Su-34
×
Foto: Profimedia

Avion letio iznad Zaporižja kad je pogođen

25.9.2025.
7:21
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinske zračne snage srušile su ruski borbeni zrakoplov Su-34 u Zaporiškoj oblasti u ranim jutarnjim satima, izvijestile su ukrajinske zračne snage.

Zrakoplovstvo je priopćilo da je Su-34 oboren oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu u sektoru Zaporižja na prvoj crti fronta. Navodno je ratni zrakoplov u vrijeme napadao grad Zaporižje navođenim zračnim bombama, objavio je Kyiv Independent.

Ruski Su-34 je sovjetski borbeni bombarder srednjeg dometa. 

Ruski zračni napadi na Ukrajinu dramatično su se pojačali u proljeće i ljeto 2025., a očekuje se da će se intenzivirati u hladnim mjesecima s obnovljenim napadima na energetsku infrastrukturu Kijeva.

POGLEDAJTE VIDEO Vožnja od 10 minuta traje im sat vremena: 'Puna nam je kapa, brza cesta je obećana 1970.

 

Rat U UkrajiniBorbeni ZrakoplovRusija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA PRVOJ CRTI /
Ukrajinci srušili Putinov ponos: Skinuli s neba skupocjeni bombarder Su-34