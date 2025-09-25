Rusima stiže šokantan udar jer se 'hlade brže od očekivanog': Putin obećao da neće, a ipak...

Nakon tri i pol godine, predsjednik Vladimir Putin sve se više mora oslanjati na obične Ruse kako bi platio svoj rat u Ukrajini.

Rusko ministarstvo financija u srijedu je izjavilo da namjerava povećati porez na dodanu vrijednost za dva postotna boda na 22 posto, što je dio trogodišnjeg plana kojim se želi popuniti brzo rastuća rupa u javnim financijama. PDV je prošle godine činio više od 15 posto ukupnih državnih prihoda.

Nakon što je početkom godine oštro povećao porez na dohodak, Putin je obećao da neće biti većih promjena u poreznom sustavu do 2030. Međutim, guvernerka središnje banke Elvira Nabiullina upozorila je na konferenciji za novinare ranije ovog mjeseca da je rastući proračunski deficit najveći rizik za inflaciju, koja prema službenim izračunima trenutno iznosi preko 8 posto, objavio je Politico.

Porez na kocku

Ministarstvo financija ne samo da povećava porezne stope. Predlaže uvođenje puno više malih i srednjih poduzeća u poreznu mrežu, smanjujući godišnji prag prihoda za prijavu na 10 milijuna rubalja (120.000 američkih dolara) s trenutnih 60 milijuna. Također uvodi porez od 5 posto na kockanje i porez na dohodak od 25 posto na kladionice. Mjere su "prvenstveno usmjerene na financiranje obrane i sigurnosti", navodi se u priopćenju Ministarstva.

PDV na "društveno značajna dobra" poput dječjih proizvoda, hrane i lijekova ostat će na 10 posto.

Kremlj je uglavnom financirao tri godine rata izvozom nafte i rafiniranih proizvoda te povlačenjem sredstava iz Nacionalnog fonda za dobrobit koji je stvoren u godinama kada je zarađivao više novca od izvoza nafte i plina nego što je mogao iskoristiti. Tijekom posljednjih nekoliko godina, također je primio znatno više poreza od gospodarstva koje se pregrijalo zbog prijelaza s civilnog na ratno stanje.

Kreditni bum naglo završio

Međutim, gospodarstvo se ove godine usporilo jer je kreditni bum naglo završio. Ministar gospodarstva Maksim Rešetnikov rekao je ranije ovog mjeseca da se gospodarstvo "hladi brže nego što se očekivalo".

Cijene sirove nafte pale su jer su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati uspješno lobirali za stalan porast proizvodnje nafte, a Reuters procjenjuje da će prihodi od prodaje nafte i plina ovog mjeseca biti manji za 23 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Objava dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump, čini se, signalizirao promjenu u svom stavu prema Rusiji i njezinom predsjedniku, s kojim je prethodno tvrdio da ima dobar odnos. U objavi na društvenim mrežama, Trump je rekao da su "Putin i Rusija u VELIKIM ekonomskim problemima" te da sve ambicioznija ukrajinska kampanja napada dronovima na ruske rafinerije nafte čini Rusiju sličnom "papirnatom tigru".

POGLEDAJTE VIDEO Specijalni rat protiv Hrvatske ili histerija? 'Možda oni znaju nešto što mi ne'