Dronovi paralizirali Dansku! Zatvoreno nekoliko zračnih luka, letjelice vidjeli i kraj vojne baze

Sinoć su dronovi primijećeni iznad nekoliko zračnih luka u Danskoj, uključujući Aalborg, Esbjerg i Sønderborg, kao i iznad vojne baze Skrydstrup.

To je drugi upad dronova u zračni prostor Danaske. Podsjetimo, dronovi su zabilježeni u ponedjeljak iznad zračne luke u Kopenhagenu zbog čega su je zatvorili na četiri sata, dok je istog dana bio zatvoren i zračni promet u Oslu na tri sata.

Danski mediji objavljuju da su ovog puta dronovi primijećeni iznad nekoliko zračnih luka.

Danmarks Radio objavio je da se zračni promet u Južnom i Donjem Jutlandu ponovno može odvijati normalno, policijska uprava i dalje zaprima dojave građana koji tvrde da su vidjeli dronove u zraku na tom području.

Policija sve provjerava

Policija je također noćas priopćila da i više drugih policijskih uprava zaprima slične dojave te da rade na provjeri.

Prva dojava o aktivnosti dronova u Južnom i Donjem Jutlandu stigla je u 22 sata, a više dronova sa svjetlima uočeno je kod sve tri zračne luke – u Sønderborgu, Esbjergu i kod vojne baze Skrydstrup.

Posljednja potvrđena opažanja dogodila su se u 02:08 noćas, a sada se zračni promet ponovno može odvijati normalno, stoji u priopćenju policije Južnog i Donjeg Jutlanda.

"Nije postojala opasnost ni za osobe u zračnim lukama ni za stanovnike okolnih područja", navodi policija. Policiji nije uspjelo oboriti dronove dok su bili aktivni, niti otkriti tko ih je pustio u zrak.

Zračna luka u Aalborgu, gradu na sjeveru Danske, također je zatvorena u večernjim satima srijede.

BREAKING: Danish Police confirm unidentified drones near military airports in Southern Jutland, including Esbjerg, Sønderborg & Skrydstrup. Denmark may declare a national emergency as the situation unfolds.#Jylland #Danmark #Politi pic.twitter.com/xi6uE6iqTi — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 24, 2025

Glasnogovornik zračne luke u Aalborgu odbio je komentirati zabilježeni broj dronova, ali je tamošnja policija potvrdila da ih je primijećen veći broj.

„Aktivnosti dronova ometaju normalan rad zračne luke u Aalborgu. Zračni promet je zbog toga zatvoren i svi su letovi, odsad pa nadalje, otkazani“, izjavio je prvi čovjek tamošnje policije Jesper Bojgaard, dodavši da se situacija s njihove strane nastavlja pratiti i kontrolirati.

Iz policije su i naznačili da ostaje upitno imaju li viđeni dronovi iznad Aalborga poveznicu s onima od prije dva dana u Kopenhagenu.

Na društvenim mrežama šire se snimke dronova.

Drone disruption hits Denmark again tonight.



Aalborg Airport airspace shut down after drone sightings.

Flights diverted. Police + Armed Forces coordinating.



2nd major Danish airport closure this week.



If drones can repeatedly shut Europe’s skies… who’s really behind them? 👀… pic.twitter.com/tNudY5Dm89 — Holly Wood (@thatuapgirl) September 24, 2025

