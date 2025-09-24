Trump opako nagazio EU, a najmoćnija europska država glasno šuti: 'Sat vremena uvreda...'

Kada se u njemačkom parlamentu Bundestagu raspravlja o proračunu Ureda kancelara za sljedeću godinu, običaj je da se održi i opća rasprava pa je tako bilo i u srijedu. U parlamentu je u tijeku proračunski tjedan, odlučuje se o proračunu za 2026. godinu.

Raspravlja se o temeljnoj politici, raspoloženju u zemlji, brigama, strahovima i nadama građana. A raspoloženje nije dobro – to se osjetilo u svim govorima u Bundestagu. Gospodarstvo stagnira, infrastruktura se urušava, birokracija paralizira, piše Deutsche Welle.

A uz to i nesigurnost u svijetu raste. Samo nekoliko sati ranije je američki predsjednik Donald Trump na Općoj skupštini UN-a u New Yorku verbalno napao zapadne demokracije – njihovu migracijsku politiku, međunarodne sporazume i institucije.

U samoj Njemačkoj pak dvije aktualne ankete instituta Forsa i Insa pokazuju da je u dijelu ekstremno desna AfD trenutno najjača politička snaga.

Merz šuti o Trumpu

Na Trumpa se kancelar Friedrich Merz u svom govoru nije izravno osvrnuo. Općenito se gotovo nije dotakao vanjske politike – iako je upravo u prvim tjednima svog mandata gotovo neprestano bio na međunarodnim pozornicama.

Ograničio se na tek nekoliko rečenica: „Nalazimo se kao zemlja u jednoj od najizazovnijih faza naše nove povijesti. Svijet bez pravila šteti i našem gospodarstvu – a time i našoj sposobnosti financiranja svih zadaća koje želimo financirati."

Ni riječi o tome da sve više država priznaje Palestinu, dok Njemačka to ne čini. Ni riječi o Ukrajini, koja se suočava sa sve jačim ruskim napadima. Ni riječi o prijetnjama europskim zračnim lukama posljednjih dana pomoću dronova, iza kojih mnogi promatrači vide Rusiju.

Zeleni: Trump ruši sve poretke

Ako Merz već šuti o događajima posljednjih dana, onda je o njima progovorila šefica zastupničkog kluba Zelenih Britta Hasselmann. Ona kritizira to što Merz nije otputovao u New York na sastanak UN-a i tamo se jasno suprotstavio Trumpovom govoru: „Međunarodna zajednica jučer je morala sat vremena slušati uvrede Donalda Trumpa. Odbacivanje međunarodnih organizacija. Odbacivanje međunarodnih sporazuma. Poricanje klimatskih promjena. Multilateralizam, odgovornost za globalni jug – sve je dovedeno u pitanje."

Rasprava u parlamentu bila je toliko burna, da se u jednom trenutku uključila predsjednica Bundestaga Julia Klöckner tijekom Merzova govora. Obratila se zastupnicima: „Dosta je bilo dobacivanja. Smatram da poštovanje nalaže poslušati govornika." Merz joj je, međutim, odgovorio iznenađujuće: „Zahvaljujem Vam, ali iskreno – to ja mogu izdržati."

Potom je postao borben: govorio je o nužnim socijalnim reformama, o posustalom gospodarstvu. Istaknuo je da se nedavno sastao s poduzetnicima, sindikalistima i predstavnicima obrtništva: „Svi su duboko zabrinuti za budućnost svojih poduzeća i radnih mjesta."

Kritizirao je bivšu vladu SPD-a, Zelenih i FDP-a jer je, kako tvrdi, građane preopteretila politikom zaštite klime. Pokazujući prstom prema zastupnicima Zelenih rekao je: „Klimatska politika koja ugrožava ili čak uništava industrijsku bazu naše zemlje, klimatska politika koja dovodi u pitanje blagostanje – nema potporu u narodu."

AfD ponovno nudi suradnju

Klimatska politika u Njemačkoj postala je osjetljivo pitanje – kao i migracija, koju desno-populistička Alternativa za Njemačku u cijelosti odbacuje. Šef zastupničkog kluba AfD-a Tino Chrupalla povezao je temu proračuna s pozivom na odbacivanje svake vrste useljavanja. Obratio se Merzu riječima: „Posebno po pitanju migracije izbjegavate sukob sa svim ostalim frakcijama ovdje u Bundestagu. To uzrokuje stalne gubitke. Troškovi migracije su prije svega troškovi za socijalnu državu."

Supredsjednica stranke Alice Weidel oslikala je potom sliku zemlje na rubu propasti, zemlje bankrota i iseljavanja: „Očajne obitelji, srušeni životni snovi. Kuće koje se više ne mogu otplaćivati." Istovremeno su i Weidel i Chrupalla ponudili Merzu suradnju s AfD-om – uključujući i u Bundestagu. Merz je takvu suradnju odbio.

Jasno je da se kancelar trenutno želi fokusirati prije svega na unutarnju politiku – iako je opet naglasio da se unutarnja i vanjska politika sve teže razdvajaju.

Za svoj govor o predstojećim reformama socijalnog sustava – posebno u vezi sa socijalnom pomoći i mirovinama – namjerno je odustao od putovanja u New York. Vjerojatno i zato što sve ankete pokazuju veliko nezadovoljstvo građana politikom nove vlade, posebno na planu unutarnje politike.

