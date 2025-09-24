Kovačević ogolio Trumpov 'zaokret': 'Da, digao je ruke od Putina, ali plan je ostao isti'

Nakon Trumpovog nastupa na Općoj skupštini UN-a, ali i njegove objave na Truth socialu o rusko-ukrajinskom ratu, brojni su se mediji raspisali o 'zaokretu odnosa' prema Putinu. Ipak, ne misle svi tako. Na Zapadu ništa novo, smatra bivši veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević.

Podsjetimo, Trump je nakon govora u UN-u novinarima kazao da bi NATO trebao početi obarati ruske avione koji ulaze u zračni prostor savezničkih zemalja.

Kasnije, na svojoj društvenoj mreži, lider Amerike piše: "Ovo je vrijeme da Ukrajina djeluje", te zaključuje: "Želim objema zemljama sve najbolje. Nastavit ćemo opskrbljivati NATO oružjem kako bi s njim radili što žele. Sretno svima!"

'Pobjedite Rusiju, ali bez mene'

Naš analitičar, bivši veleposlanik u Moskvi tvrdi kako je Trump izgubio strpljenje s Putinom, ali nije rekao ništa novo.

"Trumpova poruka glasi: 'Vi tvrdite da Rusija narušava vaš zračni prostor, pa zašto onda ne srušite te avione?' "Ja u tome i dalje vidim Trumpovo protivljenje inzistiranju europskih lidera da se Amerika izravno uključi u taj rat. Jer sve što rade svodi se na to da nagovore Trumpa da Amerika uđe u sukob sa Rusijom i da Amerika pobjedi Rusiju", kaže Božo Kovačević.

Trump nije promijenio poziciju spram rata u Ukrajini, uvjeren je bivši diplomat. "'Taj rat me se ne tiče’, to je Trumpova pozicija. Vi želite ratovati, prodat ću vam oružja koliko god hoćete i pobijedite Rusiju ako možete."

Kovačević dodaje kako je jedan od razloga Trumpova stava razočaranje neuspjehom vlastite mirovne inicijative prema Moskvi. "On je razočaran jer je Putin odbio prihvatiti njegov prijedlog kapitulacije Ukrajine. Digao je ruke od Putina i rekao Europi: 'Pobjedite Rusiju, ali bez mene'", smatra Kovačević.

'Za njega je problem Kina, a ne Rusija'

Za Trumpa, Rusija i rat u Ukrajini nisu prvorazredni problem, tvrdi Kovačević. "Za njega je problem Kina. Vidite da on svima kao uvjet za smanjivanje carina postavlja zahtjev uvođenje sankcija prema Kini i prema Indiji. Rusija njega ne zanima osim što je vidi kao moguću prijetnju nuklearnim ratom. On je svjestan da američko uključivanje može značiti angažiranje ruskog nuklearnog potencijala i to želi izbjeći.”

Trump je u svojoj objavi na Truth socialu napisao da je nakon upoznavanja s vojnom i ekonomskom situacijom Ukrajine i Rusije došao do zaključka da je Ukrajina, uz potporu Europske unije, u poziciji vratiti svoju cjelovitost. No Kovačević naglašava razliku između izjava i obećanja:

"On nije rekao ‘ja ću isposlovati to’. Vi mislite da to možete - napravite to sami, nemam ništa protiv. To možete shvatiti i kao neku vrstu ironije: ‘Što mene gnjavite? Napravite to sami, a ja ću vam prodati oružja koliko treba.’”

"Bit je ostala ista - Trump se zasad, ne kažem da neće promijeniti mišljenje, odbija izravno angažirati u ratu protiv Rusije. Na što se svodi 5 posto izdvajanja GDP-a za obranu? Na to da se tih 5 posto troši na kupnju američkog oružja. Samo to Trumpa zanima", zaključuje Kovačević.

