Putin dobio upozorenje: 'Spremni smo braniti svoje, ne dopuštamo nemilosrdne provokacije Moskve'

Poljski predsjednik Karol Nawrocki rekao je u utorak pred UN-om da će njegova zemlja biti spremna "braniti svoj teritorij" nakon nedavnih upada ruskih dronova u zračni prostor te članice NATO-a i EU-a.

"Poljska će uvijek reagirati primjereno i spremna je braniti svoj teritorij (...) Poljski narod te zemlje srednje i istočne Europe neće se bojati ruskih dronova", uvjeravao je Nawrocki u obraćanju na Općoj skupštini UN-a u New Yorku.

"Ne dopuštamo nemilosrdne provokativne poteze Moskve protiv nas i drugih naroda, koji testiraju naše reakcije i zastrašuju naša društva", dodao je poljski nacionalistički predsjednik.

Rusija je u manje od dva tjedna narušila zračni prostor u Poljskoj, Rumunjskoj i Estoniji svojim dronovima i borbenim zrakoplovima. Moskva je to demantirala i optužila članice EU-a i NATO-a za lažne tvrdnje.

Ministri vanjskih poslova skupine G7 (Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija) sastali su se u utorak na marginama Opće skupštine UN-a i u zajedničkom priopćenju osudili ruske upade na teritorije članica NATO-a kao "neprihvatljive", dodavši da Moskva "potkopava međunarodnu sigurnost".

'NATO članice trebaju oboriti ruske zrakoplove'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor. Također je poručio kako vjeruje da Ukrajina, uz potporu Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije, nakon što je ranije govorio da će se i Kijev i Moskva morati odreći dijela teritorija kako bi završili rat.

Rusko odugovlačenje s mirovnim procesom u Ukrajini natjeralo je Trumpa da promijeni stav prema Moskvi, objasnio je u utorak američki državni tajnik Marco Rubio.

Trump je pokazao "izvanredno strpljenje" u nadi da će postići diplomatski napredak, rekao je Rubio. To nije samo rezultiralo stagnacijom, "već smo ušli u razdoblje onoga što se čini kao eskalacija", rekao je Rubio, pošto Rusija posljednjih tjedana izvodi jedne od najžešćih napada na Ukrajinu od početka rata.

"Sada još pratimo i upade dronova i zrakoplova u susjedni zračni prostor", dodao je Rubio.

Rubio je upozorio Moskvu na moguće ekonomske sankcije i naglasio da bi Washington mogao nastaviti isporučivati ​​oružje Kijevu. "Predsjednik je vrlo strpljiv čovjek. Vrlo je predan miru, ali njegvo strpljenje nije beskonačno", rekao je američki državni tajnik.

Zelenski: Moskva se plaši Washingtona, a bez Kine, Putinova Rusija je ništa

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da vjeruje da će Washington "pogurati Rusiju prema miru", nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je Kijev "u poziciji" vratiti sav svoj teritorij koji je izgubio od Moskve.

"Zahvalan sam na ovom sastanku i očekujemo da će američke akcije pogurati Rusiju prema miru. Moskva se plaši Amerike i uvijek obraća pažnju na nju", rekao je ukrajinski predsjednik u utorak Vijeću sigurnosti UN-a.

Trump je rekao u utorak da vjeruje da Ukrajina, uz potporu Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije.

"S vremenom, strpljenjem i financijskom potporom Europe, i posebno NATO-a, originalne granice otkud je rat počeo, uvelike su opcija", napisao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social, nedugo nakon što se sastao s ukrajinskim kolegom.

Rusija kontrolira otprilike petinu ukrajinskog teritorija, uključujući crnomorski poluotok Krim nezakonito anektiran 2014. godine.

Zelenskij je također rekao da bi Kina, kad bi to htjela, mogla prisiliti Rusiju da završi rat u Ukrajini.

"Bez Kine, Putinova Rusija je ništa. Ipak, Kina prečesto ostaje nijema i distancirana umjesto da djeluje za mir", rekao je ukrajinski čelnik.

