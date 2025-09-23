Trump promijenio mišljenje o ratu u Ukrajini: Hoće li puknuti prijateljstvo s Putinom?

Nakon što je gotovo sat vremena držao govor na zasjedanju 80. Opće skupštine Ujedinjenih naroda, američki predsjednik Donald Trump sudjelovao i u nekoliko bilateralnih sastanaka. Pritom je najviše pažnje privukao njegov 'potpuno novi' stav o ratu u Ukrajini koji bi možda mogao narušiti prijateljske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Na pitanje novinara treba li NATO početi obarati ruske avione koji ulaze u zračni prostor savezničkih zemalja, Trump je odgovorio: „Da, mislim da treba“. Ukrajinske vojnike opisao je kao „vraški dobre borce“, a pohvalio je i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Već nekoliko sati nakon susreta sa Zelenskim na marginama Opće skupštine, Trump je na platformi Truth Social objavio da Ukrajina ima sposobnost vratiti sav teritorij koji joj je Rusija zauzela.

„Mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji boriti se i osvojiti cijelu Ukrajinu natrag u njezinom izvornom obliku. S vremenom, strpljenjem i financijskom podrškom Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat započeo, vrlo su dobra opcija,“ napisao je Trump.

'Rusija se besciljno bori'

Američki predsjednik također je komentirao stanje u Rusiji i pritom upozorio na ekonomske probleme s kojima se suočava Kremlj:

„Rusija se besciljno bori već tri i pol godine, u rat u kojem bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od tjedan dana da pobijedi. To ne ide na čast Rusiji. Zapravo, zbog toga izgledaju kao 'papirnati tigar'.

Kada ljudi koji žive u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa s ovim ratom – činjenicu da im je gotovo nemoguće nabaviti benzin kroz duge redove i sve ostale probleme u ratnom gospodarstvu – Ukrajina će moći vratiti svoj teritorij u izvornom obliku, pa možda i više. Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima.“

Trump je zaključio svoj istup riječima da je „ovo vrijeme da Ukrajina djeluje“ te dodao: „U svakom slučaju, želim objema zemljama sve najbolje. Nastavit ćemo opskrbljivati NATO oružjem kako bi s njima radili što žele. Sretno svima!“

