STRAVA NA PJEŠAČKOM /

Policajac u Porscheu pokosio mladu ženu: U teškom je stanju

Policajac u Porscheu pokosio mladu ženu: U teškom je stanju
Foto: Shutterstock/ilustracija

Pješakinji su na hitnoj dijagnosticirane teške tjelesne ozljede

6.12.2025.
11:39
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Policajac iz Bosne i Hercegovine na pješačkom je prijelazu u Porscheu u petak naletio na pješakinju (31) koja je teško ozlijeđena. 

Nesreća se u popodnevnim satima dogodila u blizini Hitne pomoći u Sarajevu, na raskrižju Paromlinske i Ložioničke ulice. Portal Klix.ba neslužbeno doznaje da je za upravljačem Porschea Cayenne bio policajac iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. 

"Na obilježenom pješačkom prelazu došlo je do udara i obaranja na kolnik pješaka I. G. (1994. godište) iz Sarajeva od strane putničkog motornog vozila 'Porsche Cayenne', kojim je upravljao vozač A. N. (1985. godište) iz Sarajeva", stoji u policijskom izvješću. 

Pješakinji su na hitnoj dijagnosticirane teške tjelesne ozljede. 

O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva Kantona Sarajevo. 

O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva Kantona Sarajevo.

