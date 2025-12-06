Policajac u Porscheu pokosio mladu ženu: U teškom je stanju

Policajac iz Bosne i Hercegovine na pješačkom je prijelazu u Porscheu u petak naletio na pješakinju (31) koja je teško ozlijeđena.

Nesreća se u popodnevnim satima dogodila u blizini Hitne pomoći u Sarajevu, na raskrižju Paromlinske i Ložioničke ulice. Portal Klix.ba neslužbeno doznaje da je za upravljačem Porschea Cayenne bio policajac iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

"Na obilježenom pješačkom prelazu došlo je do udara i obaranja na kolnik pješaka I. G. (1994. godište) iz Sarajeva od strane putničkog motornog vozila 'Porsche Cayenne', kojim je upravljao vozač A. N. (1985. godište) iz Sarajeva", stoji u policijskom izvješću.

Pješakinji su na hitnoj dijagnosticirane teške tjelesne ozljede.

O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva Kantona Sarajevo.

