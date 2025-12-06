Buknula opasna bolest, zabilježili 14 slučajeva: Sumnja se da je sve krenulo od jednog mjesta

Najmanje 14 slučajeva legionarske bolesti prijavljeno je u Floridi, a američko Ministarstvo zdravlja je objavilo da je izbijanje epidemije potencijalno povezano s jednom teretanom.

Iz teretane su poručili da surađuju sa zdravstvenim vlastima, dijelovi objekta su zatvoreni, a u tijeku su testiranja sistema bazena i spa-centra "iz predostrožnosti", javlja ABC News.

Legionarska bolest je težak oblik upale pluća uzrokovan bakterijom Legionela, koja se širi udisanjem malih kapljica kontaminirane vode ili pare. Bakterija, koja se najviše razvija u toploj vodi i sustavima zgrada poput tuševa, slavina i grijača vode, prirodno se nalazi u slatkoj vodi.

Bolest se ne prenosi s osobe na osobu. Većina pacijenata oporavlja se antibioticima, ali osobe sa slabim imunitetom ili s kroničnim plućnim bolestima mogu razviti ozbiljne komplikacije. Oko 10 posto oboljelih umire. Brže liječenje češće rezultira potpunim oporavkom, a prema izvještajima zdravstvenih ustanova, stopa smrtnosti je oko 25 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: U istražni zatvor ide bivši ravnatelj i glavna sestra: Oštetili Zagreb za milijun i 200 tisuća eura