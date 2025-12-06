FREEMAIL
Bešen opet briljira: Obrana sedmerca prelomila utakmicu i potvrdila njezinu veličinu

Lucija Bešen još jednom je potvrdila da je kamen temeljac ove reprezentacije. U trenucima kada je Hrvatska igrala s dvije igračice manje i kada je Urugvaj prijetio povratkom, prvi hrvatski vratar obranio je iznimno važan sedmerac. Bešen je ponovno demonstrirala klasu koju pokazuje tijekom cijelog prvenstva i još jednom dokazala zašto je jedan od naših najboljih vratara. Utakmicu pratite putem programa RTL-2 ili platforme VOYO, dok tekstualni prijenos pratite putem portala Net.hr

6.12.2025.
11:47
Sportski.net
Lucija BešenHrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaIvica Obrvan
