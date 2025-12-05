Derbi Dinama i Hajduka imao krasnu uvertiru, a za sve su zaslužne legende Plavih i Bijelih

VELIKANI U AKCIJI /

Uvertiru u veliki derbi odradile su legende Dinama i Hajduka. Nakon Splita, Zagreb je ugostio susret humanitarog karaktera, a ovog puta cilj akcije je prikupljanje 69 tisuća 822 eura za kupnju nužnih medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.

Obostrana je želja klubova da susret uoči derbija postane tradicija koje će ujedno i smanjiti tenzije između navijača, odnosno da one ostanu tamo gdje pripadaju, a to je na terenu. Za nas je ovo, naravno, bio i savršen trenutak da doznamo što uoči velikog derbija kažu plavi kut i bili kantun.