Garcia najavio veliki derbi: 'Ovo pitanje nisam očekivao, pa nismo mi Arsenal'

Subota i Sveti Nikola donose nam najveći derbi hrvatskog sporta. Na Maksimiru će u 15 sati utakmicu početi Dinamo i Hajduk. Derbi je to koji nosi jako puno toga i mogao bi odrediti jesenskog prvaka SHNL-a. Trenutno vodi Dinamo s bodom prednosti.

Utakmicu je najavio trener Bijelih, Gonzalo Garcia. Na pitanje o Livaji odmah se našalio:

"Nisam očekivao ovo pitanje. Šalu na stranu. Možda će početi. Prošlu utakmicu igrao je 30+ minuta, a vidjet ćemo hoće li startati. Njegov povratak je proces, a postoji mogućnost da zaigra", kazao je Garcia i tako nas ostavio da pogađamo.

Promjene u momčadi zbog rezultata?

"Rezultati nikad ne utječu na moje odluke. U Rijeci nam se dogodio black-out, a kad se pogleda utakmica s Varaždinom mi bismo od deset puta pobijedili u devet. Zadovoljan sam sa zadnjom utakmicom. Nije Varaždin kontrolirao utakmicu nego mi i kreirali smo više prilika. Nismo City ili Arsenal, ali naš level igre je vrlo stabilan. Uglavnom, ne treba previše mijenjati, ali vidjet ćemo", rekao je Urugvajac.

Je li Mikićevo neiskustvo prilika za Hajduk?

"Ne bih rekao. Igra za prvu momčad Dinama, a ja nisam vidio lošeg igrača kod njih. Što ima veze da je mlad? I mi imamo pet mladih igrača. Ako gledate onda naši protivnici trljaju ruke kada igraju protiv nas. Kada igrate protiv Dinama i Rijeke morate biti stabilni jer oni ne promašuju", poentirao je Garcia.

'Dinamo je favorit u svakoj utakmici'

Kakav će biti pristup?

"Po meni je Dinamo bolji ove sezone nego prošle. Imaju dosta novih igrača koji su gladni za svoje pozicije. Bilo je nekoliko utakmica u kojim su kažnjeni, ali to je normalno kad imate novu momčad. Slično je i nama. Dinamo im vrlo dobru momčad i trenera. Mi svakako želimo napadati i nećemo biti bojažljivi, a ako ne budemo napadali to će značiti da nismo mogli. Jasna je naš ideja, a želimo uvijek isto. Nekad je naša izvedba bolja, a nekad lošija", otkrio je Garcia.

Smetaju mu li napisi da je Dinamo favorit?

"Za nas je svaka utakmica teška i motivacija. Moramo biti zajedno u svim segmentima igre. Uzmite u obzir da je Dinamo potrošio preko 20 milijuna eura pa i ne treba pričati o njihovoj kvaliteti. Ali imamo i mi kvalitetu. Favoriti? Oni su vjerojatno favorit u svakoj utakmici koju igraju, ali mi smo gladni i želimo dati sve od sebe. Svi su ekstremno motivirani kad se igra protiv Dinama", rekao je Gonzalo Garcia.

Kako Hajduk može parirati?

"Pokušat ćemo. U većini utakmica ove sezone djelovali smo jači od suparnika. To znači da igrači rade dobro. Ako odigramo dobru utakmicu, bit će i njima teško. U prvoj utakmici smo izgubili 2:0, ali nisam imao dojam da su bili bolji od nas", kazao je Garcia.

Što će presuditi?

"Razne stvari mogu biti presudne. Važan je mentalni aspekt, a na nama trenerima je da sve iskontroliramo. Ovakve utakmice daju uvijek poseban osjećaj. Možda inspirirani pojedinac riješi utakmicu. Najvažnije je da se igrači na terenu osjećaju bolje o protivnika i imaju samopouzdanja. Momci osjećaju da su dobri, snažni, ..."

Podsjetimo, Dinamov trener Mario Kovačević odbio je održati pres konferenciju uoči utakmice.

