JE LI MOGUĆE? /

Sve skupine SP-a 2026: Ždrijeb je pomazio sva tri domaćina najvećeg Mundijala
Foto: Bonnie Cash/upi/profimedia

Meksiko, SAD i Kanada mogu biti zadovoljni ždrijebom SP-a

5.12.2025.
23:08
Hina
Bonnie Cash/upi/profimedia
Skupine Svjetskog nogometnog prvenstva koje će idućeg ljeta organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

SKUPINA A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, pobjednik Danska/S.Makedonija/Češka/Irska

SKUPINA B: Kanada, Katar, Švicarska, pobjednik Italija/S.Irska/Wales/Bosna i Hercegovina

SKUPINA C: Brazil, Maroko, Škotska, Haiti

SKUPINA D: SAD, Paragvaj, Australija, pobjednik Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo

SKUPINA E: Njemačka, Obala Bjelokosti, Ekvador, Curacao

SKUPINA F: Nizozemska, Japan, Tunis, pobjednik Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija

SKUPINA G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

SKUPINA H: Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj, 

SKUPINA I: Francuska, Senegal, Norveška, pobjednik Bolivija/Surinam/Irak

SKUPINA J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

SKUPINA K: Portugal, Uzbekistan, Kolumbija, Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo

SKUPINA L: Engleska, HRVATSKA, Panama, Gana

Sve skupine SP-a 2026: Ždrijeb je pomazio sva tri domaćina najvećeg Mundijala