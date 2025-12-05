Sve skupine SP-a 2026: Ždrijeb je pomazio sva tri domaćina najvećeg Mundijala
Meksiko, SAD i Kanada mogu biti zadovoljni ždrijebom SP-a
Skupine Svjetskog nogometnog prvenstva koje će idućeg ljeta organizirati SAD, Meksiko i Kanada.
SKUPINA A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, pobjednik Danska/S.Makedonija/Češka/Irska
SKUPINA B: Kanada, Katar, Švicarska, pobjednik Italija/S.Irska/Wales/Bosna i Hercegovina
SKUPINA C: Brazil, Maroko, Škotska, Haiti
SKUPINA D: SAD, Paragvaj, Australija, pobjednik Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo
SKUPINA E: Njemačka, Obala Bjelokosti, Ekvador, Curacao
SKUPINA F: Nizozemska, Japan, Tunis, pobjednik Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija
SKUPINA G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
SKUPINA H: Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj,
SKUPINA I: Francuska, Senegal, Norveška, pobjednik Bolivija/Surinam/Irak
SKUPINA J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
SKUPINA K: Portugal, Uzbekistan, Kolumbija, Nova Kaledonija/Jamajka/Kongo
SKUPINA L: Engleska, HRVATSKA, Panama, Gana