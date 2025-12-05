FREEMAIL
S NAMA U GRUPI /

Najveća zvijezda Crnih zvijezda: 'Optimisti smo, dat ćemo sve od sebe i proći skupinu'

Najveća zvijezda Crnih zvijezda: 'Optimisti smo, dat ćemo sve od sebe i proći skupinu'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Njegovih šest golova na svjetskoj sceni čini ga najboljim strijelcem Afrike u povijesti turnira

5.12.2025.
22:41
Hina
Marko Lukunic/pixsell
Najbolji strijelac u povijesti nogometne reprezentacije Gane Asamoah Gyan (40) poručio je kako su "Crne zvijezde" dobile nezgodnu skupinu.

Podsjećamo, Gana će na SP-u igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Hrvatskom i Panamom.

"To je nezgodna i teška skupina, ali dat ćemo sve od sebe da se kvalificiramo dalje," poručio je Gyan.

Bivši napadač Rennesa, Sunderlanda, Udinesea i još niza klubova je rekorder sa 51 golom u dresu reprezentacije. Po broju nastupa je na trećem mjestu sa 109 nastupa iza rekordera Andrea Ayewa sa 120 i njegovomg brata Jordana sa 117 nastupa.

"Sve četiri momčadi žele se kvalificirati dalje, a mi smo definitivno optimistični. Dat ćemo sve kako bi se kvalificirali za sljedeću fazu," poručio je.

Gyan je nastupio na tri svjetska prvenstva između 2006. i 2014. a njegovih šest golova na svjetskoj sceni čini ga najboljim strijelcem Afrike u povijesti turnira.

Svjetsko Prvenstvo 2026.ždrijebGana
Najveća zvijezda Crnih zvijezda: 'Optimisti smo, dat ćemo sve od sebe i proći skupinu'