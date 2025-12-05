FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDI ŽDRIJEB /

Izbornik Paname o skupini s Hrvatskom: 'To nikako nismo htjeli, bit će nam jako teško'

Izbornik Paname o skupini s Hrvatskom: 'To nikako nismo htjeli, bit će nam jako teško'
×
Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

Panama će u svom drugom nastupu na World Cupu igrati u skupini L protiv Engleske, Hrvatske i Gane

5.12.2025.
22:32
Hina
Roberto Schmidt/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Izbornik panamske reprezentacije Danac Thomas Christiansen (52) kazao je nakon ždrijeba SP-a kako njegovu ekipu čeka teška skupina, dodavši kako nije želio dvije euroske reprezentacije u skupini.

"To je vrlo teška skupina. Istina je da su sve momčadi u ždrijebu vrlo dobre i bilo je nemoguće ne završiti u teškoj skupini," kazao je danski stručnjak u razgovoru za RPC i Tigo Sports.

Panama će u svom drugom nastupu na World Cupu igrati u skupini L protiv Engleske, Hrvatske i Gane.

"Nismo željeli dvije europske reprezentacije u skupini, ali dobro, tako je kako je i sada moramo uživati ​​u ove tri utakmice koje imamo," dodao je izbornik.

Do sada je Panama samo jednom nastupala na SP-u, 2018. u Rusiji upisavši sva tri poraza. Izgubili su od Engleske (1-6), Belgije (0-3) i Tunisa (1-2).

"Želimo se poboljšati nego u Rusiji. Ideja je ista, nećemo se mijenjati, jedino što će biti teže. Kao što smo rekli, moramo se suočiti s dvije europske momčadi plus jednom afričkom, što je vrlo teško, i pokušat ćemo dati sve od sebe, poboljšati ono što smo napravili u Rusiji," napomenuo je.

Danac je pruzeo Panamu 2020. godine, a prije toga je vodio belgijski Union SG, Leeds United, te ciparske klubove APOEL i AEK Larnacu.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDI ŽDRIJEB /
Izbornik Paname o skupini s Hrvatskom: 'To nikako nismo htjeli, bit će nam jako teško'