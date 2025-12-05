Tuchel: 'Hrvatska je ponosna i snažna nacija, ali mi smo samouvjereni'

Imamo tešku skupinu, teško otvaranje, kazao je izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel nakon ždrijeba skupina za SP 2026. godine.

"Gordi Albion" će otvoriti World Cup utakmicom protiv hrvatske reprezentacije 17. lipnja, a potom će igrati protiv Gane i Paname.

"Teška skupina, teško otvaranje. Teška skupina s Hrvatskom i Ganom, dva redovita sudionika na Svjetskim prvenstvima i dvije ponosne i snažne nacije. Trenutno ne znam puno o Panami, ali saznat ćemo prije početka turnira, naravno," kazao je njemački stručnjak za BBC.

"Što se mene tiče, iskusan sam samo u formatima Lige prvaka i način na koji sam tome pristupio bio je uvijek dati najveće poštovanje i staviti sav fokus na osvajanje skupine. Uvijek se čini teško kao naša skupina sada, ali smo samouvjereni i bit ćemo dobro pripremljeni kada stignemo," dodao je.

Englezi su projurili kroz kvalifikacije. U osam susreta upisali su osam pobjeda s razlikom pogodaka 22-0. Engleska vrsta nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica. Engleska je također, postala tek peta europska momčad koja se kvalificirala za SP sa 100%-tnim učinkom.

Engleska je protiv Hrvatske slavila šest puta, Hrvatska tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika. Posljednji put smo igrali u skupini EURO 2020. kada je "Gordi Albion" slavio sa 1-0. Premda je engleska reprezentacija ukupno gledano uspješnija, povijest ogleda Vatrenih i Gordog Albiona pamtimo po našem slavlju u polufinalu World Cupa u Rusiji sa 2-1 nakon produžetaka, te velikom trijumfu na Wembleyju sa 3-2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj.

"Nitko ne smije biti podcijenjen. Naravno, Hrvatska se ističe, oni su najviše rangirana momčad iz drugog šešira, ali Gana je uvijek puna talenata i uvijek može iznenaditi, te ima veliku povijest na Svjetskim prvenstvima, a i Panama će pokušati izvući maksimum iz svoje uloge autsajdera. Nitko se ne smije podcijeniti, svatko zaslužuje puno poštovanje."

Skupina L kreće 17. lipnja, šest dana nakon službenog otvaranja SP-a.

"Nisam imao nikakve preferencije, ne mogu utjecati. Sada znamo svoje protivnike, znamo da ćemo početi kasno na turniru. Dobijete malo više dana prije, a onda kasnije na turniru dobijete sažeti raspored. Sve dolazi sa svojim dobrim i lošim stranama," poručio je na kraju.