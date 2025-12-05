Osvajač povijesne medalje s Hrvatskom upozorava: 'S njima će biti jako opasna situacija'

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će skupini u L Svjetskoga prvenstva 2026. sa selekcijama Engleske, Paname i Gane, a za komentar ždrijeba nazvali smo proslavljenog hrvatskog trenera Branka Ivankovića, koji je bio pomoćnik Ćiri Blaževiću na Svjetskom prvenstvu 1998. godine kada su Vatreni osvojili povijesnu broncu.

"Vatreni" će otvoriti SP utakmicom protiv "Gordog Albiona, a točna satnice i stadioni na kojem će igrati Hrvatska bit će poznati u subotu.

To će Hrvatskoj biti sedmo svjetsko prvenstvo, a zvuči gotovo nevjerojatno da su u dosadašnjih šest nastupa čak tri puta osvajali medalje.

"Da se odmah razumijemo to je Svjetsko prvenstvo i svi dolaze s maksimalnim ambicijama, maksimalnim motivacijom... Ali, objektivno realno je da budemo među prva dva i da idemo u sljedeći krug natjecanja", počeo je Ivanković pa upozorio na reprezentaciju od koje prijeti velika opasnost:

"Bit će vrlo vrlo opasna situacija s Ganom. Mislim da Gana ima jednu tradiciju i jednu kvalitetu. Vjerujem da će oni pokušati napraviti sve i tu treba biti maksimalno koncentriran i oprezan."

Jako je važno i kako će Hrvatska otvoriti natjecanje, a na početku igra s najtežim protivnikom iz skupine - Engleskom.

"Mi želimo biti u Top 4. Svaka momčad koja uđe u polufinale u bilo kojem sportu je napravila fenomenalan rezultat. Naravno da onda moramo igrati s Englezima i s Argentinom, Brazilom i Njemačkom, da ne nabrajam dalje. Ta prva utakmica puno toga može odrediti. Englezi sigurno dolaze kao jedni od favorita, oni su i prijašnjih prvenstava imali sjajnu reprezentaciju. Nisu ni blizu napravili rezultate kakve su imali kvalitetu u reprezentaciji i vidjet ćemo, ali ja sam, naravno, optimist i jasno prva utakmica jako bitna i ona može odrediti sve ostalo što se događa u našim utakmicama", istaknuo je.

Prvi cilj je prolazak skupine, a oko toga je Ivanković optimističan.

"Kao i u svakom natjecanju i u svakom prvenstvu je sve otvoreno, ali ono što je najvažnije je da imamo jednu reprezentaciju koja ima kvalitetu, koja ima stabilnost i koja ima atmosferu. Reprezentaciju koja ima puno kvalitete i svi mi želimo, nadamo se i očekujemo da se to potvrdi kroz rezultat. Neće biti jednostavno. To su fraze jer neće biti jednostavno kada igraš protiv bilo koga, čak i protiv Paname koja je nije slučajno ušla na Svjetsko prvenstvo. Moramo biti koncentrirani oprezni i, naravno, puni optimizma da ćemo ostvariti ono što svi očekujemo", rekao je i zaključio:

"Već sami prolazak grupe je jedan sjajan rezultat za našu reprezentaciju, bez obzira na to što smo na zadnja dva svjetska prvenstva bili drugi i treći. Znači, prvi, osnovni i najvažniji cilj je prolazak grupe, a onda, naravno, sve ovisi o tome s kim ćemo se križati".

