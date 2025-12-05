Stručnjak secirao protivnike Hrvatske na Svjetskom prvenstvu: 'To će biti najveći izazov'

Ždrijeb skupine u koju je smještena Hrvatska na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine za Net.hr komentirao je poznati hrvatski trener Dražen Besek koji je ukazao na moguće poteškoće, ali i istaknuo da je prolazak u sljedeću fazu natjecanja nešto što ne bi trebalo doći u pitanje.

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u L skupini Svjetskoga prvenstva 2026. sa selekcijama Engleske, Paname i Gane.

"Vatreni" će otvoriti SP utakmicom protiv "Gordog Albiona, a točna satnice i stadioni na kojem će igrati Hrvatska bit će poznati u subotu.

"To nije jednostavna skupina. Nije jednostavna iz razloga jer imamo iz trećeg i četvrtog pota reprezentacije koje su dobre, za koje ne možemo reći da su egzotične. To je najveći izazov koji će biti, pred stožerom, pred svima koji će se baviti skautiranjem da se dobro upoznaju sa snagom tih reprezentacija. Engleze znamo, protiv Engleza smo igrali, uvijek imamo penale protiv Engleza i na to možemo računati. Igra se u grupi pa neće biti penala i tu ćemo trebati biti dobri. A druge dvije reprezentacije su svaka za sebe izazov, ali ako hoće se negdje stići, mora se biti ozbiljan protiv svake reprezentacije. Dobro je to što će biti maksimalna koncentracija, jer to su reprezentacije koje se ne mogu podcijeniti", rekao je Besek na početku razgovora.

Potom se naš sugovornik osvrnuo na najveće izazove koji očekuju Vatrene na svjetskoj smotri.

"Teško je reći gdje je zamka. Možda je dobro da je ovakav ždrijeb jer prvu utakmicu igramo protiv Engleza. Ta prva utakmica je izazov jer igraš protiv reprezentacije koja u kvalifikacijama nije primila gol, a jednostavno ne da nam leže, nego protiv njih znamo igrati dobro. Tu se podrazumijeva da bi trebali startati u pozitivi, ali i ove reprezentacije, Panama i Gana, su reprezentacije koje je teško pobijediti", istaknuo je.

Ono što se očekuje od Vatrenih je maksimalni pristup u svakoj utakmici. Nema govora o podcjenjivanju bilo koje reprezentacije.

"Mislim da je Panama reprezentacija koja ima svoje adute, koji više igraju po Južnoj Americi, a manje u Europi, dok reprezentacija Gane ima dosta igrača koji igraju u Europi i ne bih rekao da će nam protiv jednog ili drugog protivnika biti lakše. To je dobro zato što će se ući maksimalno i neće se moći previše kalkulirati da se netko odmori, nego se stvarno svaka utakmica treba odraditi pod punim opterećenjem", jasan je Besek.

Za kraj je Besek istaknuo da je minimalni cilj prolazak skupine, koji svi hrvatski navijači i očekuju.

"Po koeficijentu, po tome iz kojeg pota dolazimo i kakve standarde imamo u reprezentaciji bilo bi normalno da se očekuje da se prođe grupa. To je najmanje što se može očekivati od naše reprezentacije", zaključio je.

Hrvatska će u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastupiti na svom sedmom svjetskom prvenstvu, a zvuči gotovo nevjerojatno da su u dosadašnjih šest nastupa čak tri puta osvajali medalje.

