Englezi označili neprijatelja: 'Hrvatska nam je slomila srca, ovo će biti osvetnička utakmica'

Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati na ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi.

Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. No, navijači s nestrpljenjem očekuju subotu jer će tada od 18 sati biti poznato i u kojim točno gradovima igramo te u koliko sati.

Vatreni turnir otvaraju protiv Engleske 17. lipnja u Torontu ili Dallasu. Druga utakmica čeka nas 23. lipnja protiv Paname, a grad domaćin bit će Boston ili Toronto. Treću igramo protiv Gane 26. lipnja u New Yorku ili Philadelphiji.

Najveću pažnju izazvao je naravno okršaj protiv Engleza, a s velikim interesom o utakmici pišu i na Otoku. Daily Mail je Hrvatsku opisao kao 'neprijatelja s mnogih natjecanja'.

"Dvoboj protiv Hrvatske probudit će gorka sjećanja na natjecanje iz 2018. kada je Hrvatska slomila engleska srca u polufinalu. Kieran Trippier doveo je Englesku u vodstvo prekrasnim golom iz slobodnog udarca, ali se Hrvatska vratila i pobijedila 2:1 nakon produžetaka."

The Sun nas je okarakterizirao kao "bogey team", ili u prijevodu kao momčad protiv koje se stalno muče, čak i ako su inače jači.

"Za Englesku je to onda repriza polufinala Svjetskog prvenstva 2018. Možemo slobodno reći da je ovo pravi osvetnički meč", piše The Sun.

"Veliki test za Englesku u njihovoj prvoj utakmici, jer ih čeka Hrvatska – momčad koja je pobijedila Southgateove igrače u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018.", piše Metro.

Veliki BBC kao i Sky Sports su zasad suzdržani od bilo kakvog davanja epiteta Hrvatskoj.

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Reprezentacije su podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.