PRIZOR ZA PAMĆENJE /

Vodimo vas pod vodu na partiju šaha: Ovakvu sliku nemoguće je opisati

U slici dana vodimo vas pod vodu na partiju šaha. Uoči Grand Slam finala u Cape Townu jedan od velemajstora, Amerikanac Hans Niemann uzeo je prvu titulu tjedna - kao pobjednik podvodnog egsibicijskog turnira. Inače, ova verzija šaha postoji od 2012., a oslovljena je kao ultimativan fizički i mentalni izazov. Svjetski prvak je Poljak Mihal Mazurkijevič, ujedno i vlasnik Guinnessovog rekorda za najviše istovremenih protivnika u podvodnom šahu sa 700 zarona u 100 minuta, 16 protivnika i omjerom od 13 pobjeda, 3 remija i jednim porazom

5.12.2025.
22:53
M.G.
šahCape TownHans Niemann
