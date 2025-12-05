FREEMAIL
PRESIDENT CUP /

Hrvatska želi popraviti dojam: Evo kada i gdje gledati utakmicu s Paragvajem

Hrvatska želi popraviti dojam: Evo kada i gdje gledati utakmicu s Paragvajem
Foto: Orange Pictures/shutterstock Editorial/profimedia

U prvoj utakmici s Iranom, naše su reprezentativke slavile s vrlo uvjerljivih 38:9

5.12.2025.
9:08
Sportski.net
Orange Pictures/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija porazom od Japana u ponedjeljak završila je na posljednjem, četvrtom mjestu skupine A Svjetskog prvenstva.

Tim je porazom Hrvatska ostala bez šanse za medalju te ispala u President Cup. Riječ je o mini-turniru u kojem sudjeluje osam posljednjeplasiranih reprezentacija iz grupne faze. One su raspoređene u dvije skupine po četiri ekipe i odigrat će tri kola, nakon čega slijedi razigravanje za pozicije od 25. do 32. mjesta.

Pobjednice skupina igraju za 25. mjesto, drugoplasirane za 27., trećeplasirane za 29., a posljednje ekipe u skupinama razigravaju za 31. mjesto. Hrvatska je smještena u Grupu 1, zajedno s reprezentacijama Urugvaja, Paragvaja i Irana

U prvoj utakmici s Iranom, naše su reprezentativke slavile s vrlo uvjerljivih 38:9 o čemu više možete čitati OVDJE. Isto od naših rukometašica očekujemo i u drugoj utakmici protiv Urugvaja. Ta se utakmica igra u subotu u 11 sati. Možete je gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO te čitati u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

Treću utakmicu, Hrvatska igra u ponedjeljak, 8. prosinca u 11 sati protiv Paragvaja. Ako naše djevojke završe prve, igrat će utakmicu za 25. mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan: 'Trebalo se dobro posložiti nakon spoznaje da ćemo nastaviti u President Cupu'

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
