Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka idućih dana: 'Bit će česte i dugotrajne...'

PROGNOZA

Za vikend raste tlak zraka, ali uz vlagu po visini će u unutrašnjosti i dalje biti većinom oblačno.

U subotu u kopnenim predjelima od jutra pretežno oblačno, a slaba kiša se očekuje još uglavnom rano ujutro u zapadnim predjelima, a zatim će biti većinom suho. Na Jadranu barem djelomice sunčano, na sjevernom dijelu i vjetrovito uz jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru, drugdje većinom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 2 do 7, a uz obalu između 8 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, veći dio dana suho, a zatim je navečer moguće opet malo slabe kiše ili rosulje. Vjetar slab, a temperatura oko 7, 8 stupnjeva. Više pogledajte u prilogu.