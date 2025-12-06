Influencer razveselio umirovljenike: 'Nisam ni gledao cifru, grč u grlu nam je bio od emocija!'

PODMIRIO RAČUNE /

Vrijeme adventa vrijeme je i darivanja, a jedan mladić iz Zagreba pokazao je koliko dobra djela mogu uljepšati dan. Od plaćanja namirnica umirovljenicima, preko pomoći teško bolesnoj djevojčici, pa sve do unaprijed plaćenog kruha u pekarni – njegove su akcije pokrenule val zahvalnosti i prikupile više od milijun pregleda u samo nekoliko dana. Zašto to radi, a što drugi o tome misle, pogledajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.