Kapetan reprezentacije gluhih: 'Zastavu s Vodotornja smo raširili na ulici Tokija, snimamo i spot'

Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih obranila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju.

'Nepobjedivima' je žrtva bila reprezentacija Njemačke koju su 'sredili' s 30-23 (12-12) i tako obranili naslov osvojen prije tri godine u Brazilu, a ovo im je ukupno deveto deflimpijsko odličje. Uz šest zlatnih medalja, imaju srebro iz Kopenhagena 1997. te dvije bronce iz Sofije 1993. i Samsuna 2017. godine.

Na ovakve medalje su praktički već i naviknuti.

"Pa je, iako finale smo odigrali malo i iznad svojih mogućnosti. Nijemci imaju stvarno ozbiljnu ekipu, ali mi smo tu 5-1 obranu čuvali za finale i to je proradilo. Počeli smo zabijati zicere koje smo ranije promašivali i nakon 14:14 smo se odvojili na šest razlike. Ja sam i crveni dobio 15 minuta prije kraja utakmice zbog prekršaja koji nije bio, ali sve smo izdržali", ispričao nam je kapetan reprezentacije, Tomislav Bošnjak pa priznao kako je sve skupa bilo iznimno naporno jer osim utakmica tu je i samo putovanje kroz ogromni velegrad kao što je Tokio:

"Tokio je ogroman i moraš se voziti sat vremena tamo i sat vremena natrag. Ma sve ti to uzima neku snagu i energiju, ali eto kažem, sve smo uspjeli izdržati."

Hrvatski su reprezentativci postavili standarde koji graniče s nemogućim. Dominacija kakva se rijetko viđa općenito u sportu. Mnogi ni ne pamte kad su naši rukometaši izgubili zadnju utakmicu. No, Bošnjak se sjeća bolnog trenutka iako se on dogodio već davne 2017. godine.

Zadnji put poraženi 2017.

"Bilo je to u polufinalu Olimpijskih igara 2017. u Samsunu, izgubili smo nakon produžetaka protiv Rusije. Tad sam bio rekao da nikad više ne želim imati ovaj osjećaj dok god igram u reprezentaciji. Taj turnir smo igrali onako - mlako. Jesmo mi pobjeđivali, ali sve je to nekako bilo bez veze. Rekao sam tad da nikad više ne želim imati takav osjećaj, od 2012. imam jedan poraz s ekipom", priznao nam je Bošnjak pa dodao:

"Ova medalja mi je od svih koje imam tek prva obrana. Nisam nikad olimpijsko zlato obranio i stvarno mi puno znači da sam to postigao s reprezentacijom."

Reprezentativci su u Tokiju nosili zastavu s Vodotornja.

"Ona se mijenja zbog vremenskih uvjeta i kako smo mi radili kampanju za Tokio. Odjeću od brenda iza kojeg stoji Kovačić, a to se moralo negdje snimiti. Jedan dio je snimio na Kninskoj tvrđavi, a drugi dio na Vodotornju. Pošto smo mi bili tamo u Tokiju 18. studenog, oni su nama skinuli zastavu s Vodotornja, spremili u jednu kutiju s posvetom. Ta je zastava bila s nama u Hrvatskoj kući i uz nju smo feštali. Tu smo zastavu 18. studenog raširili na Shibuyi. To je najprometnije križanje u cijelom svijetu i bilo je odlično. Tu smo zastavu nosili na Otvorenju i nakon finala se slikali s njom."

Ispričao nam je kapetan i kako su svi oduševljeni što je popularni Stoka snimio pjesmu o njima, a u planu je i snimanje spota.

"Mi smo tamo imali velikih problema s 'jet lagom'. Ja sam negdje četvrti dan došao na doručak, a u ta četiri dana sam spavao ukupno možda pet sati. Došao sam do trenera i iskreno mu priznao da sam 'mrtav' i da mi se danas iskreno baš i ne ide u dvoranu. Najbitnije mi je bilo da samo počnem spavati normalno. I onda je naš doktor, Frane Bukvić rekao da idemo do dvorane, da ima iznenađenje za nas. On je već bio poslao o svakom od nas i o izborniku neke osobine i te stvari, a Stoka je u tri sata već napravio pjesmu. Pustili su nam pjesmu i mi smo bili oduševljeni, pjesma je stvarno odlična. Do kraja prosinca trebamo snimati i spot. Bit će stvarno odlično i vjerujemo da će biti hit."