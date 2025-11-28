Zlatni rukometaši su se vratili kući: 'Srce nam je puno, nismo smjeli razočarati Hrvatsku'

Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih vratila se u domovinu nakon još jednog povijesnog uspjeha i zlata na Olimpijskim igrama gluhih.

U jutarnjim satima zlatni rukometaši sletjeli su u Zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu, gdje im je priređen svečani doček, a slavlju se pridružila i Laura Štefanac, osvajačica zlatne medalje u bacanju koplja u Tokiju.

Hrvatska reprezentacija u Tokiju je obranila naslov olimpijskih pobjednika, svladavši u finalu Njemačku 30-23, te po šesti put u povijesti osvojila zlato na Deflimpijskim igrama, što je ujedno deveta medalja ukupno za hrvatsku rukometnu reprezentaciju gluhih.

U ime Hrvatskog sportskog saveza gluhih sportašima je dobrodošlicu poželio Ivan Kos, član Izvršnog odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih istaknuvši da su iza Hrvatske rekordne Igre na kojima je osvojeno devet medalja – četiri zlatne i pet brončanih.

"Iza nas su iznimno uspješne Igre. Ponosni smo na sve naše sportaše – i one koji su osvojili medalje i one koji su dostojno predstavljali Hrvatsku u Tokiju. Ovi rezultati potvrda su kontinuiranog rada, predanosti i zajedništva“, poručio je Kos te uputio zahvalu i medijima na praćenju i podršci tijekom natjecanja.

U ime sportaša obratio se rukometaš Tomislav Bošnjak, koji nije skrivao emocije nakon povratka.

"Srce nam je puno. Imali smo puno izazova tijekom priprema i turnira, ali dali smo sve od sebe. Znali smo koliko ljudi u Hrvatskoj prati svaki naš nastup i nismo smjeli razočarati. U finalu smo u drugom poluvremenu uspjeli slomiti Njemačku i ostvariti ono po što smo došli“, rekao je Bošnjak i dodao kako je ova medalja svojevrsni dar svima koji su reprezentaciju bodrili tijekom Igara, te je još jednom naveo osvajače medalja i čestitao im na uspjesima.

Čestitke je uputio i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić:

"Ovo su vrhunski rezultati i dokaz da sustavna podrška donosi rezultate. Ministarstvo će i dalje stajati uz Hrvatski sportski savez gluhih i njegove sportaše. Posebno je važno istaknuti da su prava sportaša gluhih u Hrvatskoj u potpunosti izjednačena s ostalim sportašima.“

Okupljenima se obratio i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet, koji je naglasio važnu ulogu Grada Zagreba u razvoju sporta gluhih.

"Zagreb je i ostat će grad sporta. Ponosni smo na vas jer iz natjecanja u natjecanje potvrđujete da pripadate svjetskom vrhu. Ovakvi uspjesi dodatni su poticaj da nastavimo ulagati u sport, infrastrukturu i mlade sportaše“, poručio je Korlaet.

U završnici dočeka istaknuta je i važna vijest za budućnost sporta gluhih. Grad Zagreb i Hrvatski sportski savez gluhih službeno su se kandidirali za domaćinstvo Ljetnih Olimpijskih igara gluhih 2029. godine. Odluka o domaćinu bit će donesena na kongresu Međunarodnog odbora sportova za gluhe (ICSD), koji se održava u Tokiju, a konačna odluka očekuje se u narednim danima. U slučaju uspješne kandidature, Zagreb bi bio domaćin najvećeg sportskog događaja gluhih sportaša na svijetu, s dolaskom više od 3.000 sportaša te više od 3.000 članova organizacijskih timova i službenog osoblja iz cijeloga svijeta, čime bi Igre imale snažan sportski, društveni i inkluzivni značaj za Hrvatsku i regiju.