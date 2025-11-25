FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Nova zlatna bajka! Hrvatski rukometaši gluhih srušili Njemačku za olimpijsko zlato

Nova zlatna bajka! Hrvatski rukometaši gluhih srušili Njemačku za olimpijsko zlato
×
Foto: Pixsell

Brončanu medalju je osvojila reprezentacija Francuske

25.11.2025.
14:35
Hina
Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška rukometna reprezentacija po šesti put u povijesti je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih, pobijedivši u današnjem finalu u Tokiju reprezentaciju Njemačke s 30-23 (12-12). 

Hrvatski rukometaši su tako obranili naslov osvojen prije tri godine u Brazilu, a ovo im je ukupno deveto deflimpijsko odličje. Uz šest zlatnih medalja, imaju srebro iz Kopenhagena 1997. te dvije bronce iz Sofije 1993. i Samsuna 2017.

 

 

 

 

Finalni dvoboj s Nijemcima je bio izjednačen i rezultatski neizvjestan sve do rezultata 14-14, kad su hrvatski rukometaši serijom 6-0 prelomili utakmicu i više nisu dopustili suparnicima da im se približe na manje od četiri gola razlike.

Brončanu medalju je osvojila reprezentacija Francuske koja je sa 26-20 pobijedila reprezentaciju Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO: Potres u rukometnom klubu Zagreb, trener Andrija Nikolić podnio je neopozivu ostavku

RukometasiGluhiOlimpijske Igre
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVAKA ČAST /
Nova zlatna bajka! Hrvatski rukometaši gluhih srušili Njemačku za olimpijsko zlato