Kakav dan za hrvatski sport: Rukometaši pobijedili Srbiju za finale, kopljašica zlatna

Hrvatska je na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju imala izniman dan — Laura Štefanac osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja, dok se rukometna reprezentacija gluhih plasirala u finale nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom.

Svjetska rekorderka Laura Štefanac potvrdila je status velike favoritkinje i u finalu bacanja koplja uvjerljivo osvojila zlato. Najboljim hicem od 49.77 metara pobijedila je konkurenciju i Hrvatskoj donijela još jednu veliku medalju. Ovo je njezino treće uzastopno deflimpijsko zlato (2017., 2022., 2025.).

"Osjećam se fantastično. Moje treće olimpijsko zlato je nešto neopisivo. Iskreno, još nisam svjesna što sam napravila, ali želim se zahvaliti svojoj najvećoj podršci — mom treneru, Olimpijskom odboru, svojoj obitelji i svima koji su bili uz mene od prvog dana pa sve do danas“, rekla je Laura Štefanac.

Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih izborila je veliko deflimpijsko finale uvjerljivom pobjedom protiv Srbije rezultatom 36-18. Nakon početne nervoze i nekoliko pogrešaka na obje strane, Hrvatska je ubrzo preuzela kontrolu utakmice. Sigurna obrana, odlična tranzicija i raspoloženi napad donijeli su prvo ozbiljnije odvajanje, a do poluvremena Hrvatska je već vodila 16-11. U nastavku je uslijedila potpuna dominacija. Hrvatska je postizala pogotke iz svih pozicija, dok je vratar Žiga Bedenik serijom obrana održavao visoku prednost.

U finalu ih čeka Njemačka.

"Bit će teška utakmica protiv Njemačke. Oni imaju odličnu ekipu, imaju par novih igrača i na nama je da se dobro spremimo. Vjerujem da ćemo sve odraditi kako treba i uzeti ono po što smo došli — zlato.“, izjavio je kapetan rukometne reprezentacije, Oliver Lušić.

Od ostalih nastupa u disciplini pištolj 25m, Boris Gramnjak plasirao se u finale i zauzeo 8. mjesto, dok je tekvondašica Petra Goleš u kategoriji do 49 kg poražena u polufinalu, a u repasažu se bori za brončanu medalju protiv Libanonke Sare Saliba.

