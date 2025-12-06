Rusija tijekom noći zasula Ukrajinu s 683 Šaheda i više od 50 raketa: Poljska digla zrakoplove

Ruski masovni napad raketama i dronovima tijekom noći 6. prosinca ponovno je pogodio ukrajinsku energetsku infrastrukturu, pogodivši trafostanice, proizvodna postrojenja i isključivši jedan od dalekovoda koji opskrbljuju nuklearnu elektranu Zaporižje, piše Kyiv Independent.

Foto: Profimedia

Rusija je tijekom noći lansirala 653 drona tipa Šahed, 36 krstarećih raketa i 17 balističkih raketa na ciljeve diljem zemlje. Zabilježeno je šezdeset udara na 29 lokacija. Tijekom napada zabilježene su eksplozije u Poltavi, Lutsku, Odesi, Zaporižju i Biloj Cerkvi. Ruski udari oštetili su postrojenja za proizvodnju, distribuciju i prijenos električne energije u Kijevskoj, Černihivskoj, Lavovskoj, Odeskoj, Zaporižjskoj, Dnjepropetrovskoj, Mikolajivskoj i Harkovskoj oblasti, izvijestilo je Ministarstvo energetike.

U Černihivskoj oblasti, ruski dronovi pogodili su stambeno područje, kao i kritičnu infrastrukturu u regiji i gradu Černihivu, izvijestile su Državne službe za hitne slučajeve. Napad je bio "prilično ozbiljan" za ukrajinski elektroenergetski sustav, rekao je za Kyiv Independent Vitalij Zaičenko, čelnik ukrajinskog državnog operatora mreže Ukrenergo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pogođen i dalekovod nuklearke

Udari su pogodili Ukrenergove trafostanice i proizvodna postrojenja te su isključili jedan od dva dalekovoda koji opskrbljuju nuklearnu elektranu Zaporižje.

"Ostale nuklearne elektrane sada rade ispod punog kapaciteta iz sigurnosnih razloga", dodao je.

Ruski napadi pogodili su i termoelektrane u vlasništvu DTEK-a, najveće ukrajinske privatne energetske tvrtke, u šestom masovnom napadu od listopada. Iako tvrtka nije imenovala elektrane iz sigurnosnih razloga, otkrila je da je oprema za proizvodnju energije "ozbiljno oštećena".

Od jutra su nestanci struje u Odeskoj, Černihivskoj, Kijevskoj, Harkivskoj, Dnjepropetrovskoj i Nikolajevskoj oblasti. Ministarstvo energetike priopćilo je da su u svim regijama Ukrajine na snazi ​​rasporedi nestanka struje po satu.

Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik izvijestio je da je 42-godišnji muškarac zadobio rane od šrapnela u gradu Fastivu, koji se nalazi oko 60 kilometara jugozapadno od centra Kijeva.

Ozlijeđene dvije žene i dječak

Kalašnjik je također napomenuo da su dvije žene, 46-godišnjakinja i 40-godišnjakinja, zadobile ozljede u okrugu Višgorodski, sjeverno od Kijeva. Jedna od ozlijeđenih žena hospitalizirana je s ranama od šrapnela, dodao je guverner.

Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve također je izvijestila da su požari izbili u skladištu u Novim Petrivcima i u kući u Buči u Kijevskoj oblasti.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, regionalni guverner Vladislav Haivanenko izvijestio je da su tijekom napada u nekoliko gradova izbili požari, uključujući napade na kuće u Pavlohradu, kao i na lokalnu infrastrukturu u Krivom Rogu.

Jedanaestogodišnji dječak također je ozlijeđen u Nikopolju tijekom napada. U zapadnom gradu Lucku, gradonačelnik Ihor Poliščuk izvijestio je da se zapalilo nekoliko skladišta hrane. Poljsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je na društvenim mrežama da je aktiviralo borbene zrakoplove kako bi zaštitilo poljski zračni prostor usred izvješća o višesatnom napadu na zapadnu Ukrajinu.

Gađali infrastruktruru

Željezničko spremište i nekoliko vagona u blizini Kijeva oštećeni su u velikom ruskom napadu dronom i raketama, priopćila je u subotu ukrajinska državna željeznička tvrtka Ukrzaliznicija.

"Rusija i dalje ignorira sve mirovne napore i umjesto toga napada ključnu civilnu infrastrukturu, uključujući naš energetski sustav i željeznice“, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u.

"Ovo pokazuje da se nikakve odluke o jačanju Ukrajine i povećanju pritiska na Rusiju ne mogu odgađati. A pogotovo ne pod izlikom mirovnog procesa“, dodao je.

Iz željeznica nisu izvijestili o žrtvama u noćnom napadu u gradu Fastivu.

Gađali infrastrukturu

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na ukrajinski energetski sektor i infrastrukturu, ciljajući elektrane i željeznička čvorišta. Ukrzaliznicija je na Telegramu priopćila da je morala otkazati nekoliko prigradskih vlakova u blizini glavnog grada i Černihiva na sjeveroistoku Ukrajine.

Hitne službe izvijestile su o požaru i šteti na području željezničkog kolodvora i spremišta, ali nisu dale više detalja. U izvješću se također spominje napad na infrastrukturu u Černihivskoj regiji.

U napadu su meta bili objekti za proizvodnju električne energije i topline u Černihivskoj, Zaporiškoj, Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj regiji, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo za razvoj. Na Telegramu je objavljeno da je 9500 kupaca ostalo bez grijanja, a 34.000 bez opskrbe vodom u južnoj regiji Odese.

Poljska podigla zrakoplove

Sirene su se oglasile rano u subotu i u Lubartowu u regiji Lublin na istoku Poljske, izvijestilo je radio RMF FM.

Gradonačelnik Krzysztof Pasnik rekao je da je upozorenje aktivirano zbog situacije u Ukrajini, prenosi radio.

Poljska je tijekom noći podigla zrakoplove zbog ruskih napada na Ukrajinu, premda je Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga priopćilo je da nije bilo povreda zračnog prostora.

POGLEDAJTE VIDEO: Mark Rutte odgovorio na prijetnju Vladimira Putina