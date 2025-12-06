SAD i Ukrajina na tajnoj lokaciji postigli napredak u pregovorima, na stolu bila još jedna tema

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff održao je u protekla dva dana produktivne razgovore s tajnikom ukrajinskog Vijeća nacionalne sigurnosti Rustemom Umerovim u Miamiju, izjavili su američki dužnosnici u petak, najavivši nastavak razgovora u subotu.

Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner susreli su se s Umerovim i generalom Andrijem Hnatovim, načelnikom ukrajinskog Glavnog stožera, na sastanku koji su obje strane nazvale "konstruktivnim razgovorima o promicanju uvjerljivog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini".

Na sastanku u petak Umerov je naglasio da je prioritet Ukrajine postizanje dogovora koji štiti njezinu nezavisnost i suverenitet, osigurava sigurnost Ukrajinaca i pruža stabilan temelj za prosperitetnu demokratsku budućnost, naveli su u zajedničkoj izjavi Umerov i američko ministarstvo vanjskih poslova.

Razgovori u Rusiji nisu urodili plodom

Sudionici su razgovarali o ishodima nedavnog sastanka Witkoffa i Kushnera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te o koracima koji bi mogli pomoći u okončanju rata, stoji u izjavi. Petosatni razgovori održani u utorak u Moskvi nisu urodili kompromisom o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini, napominje Reuters.

Tijekom ovotjednih pregovora američki i ukrajinski dužnosnici također su "dogovorili okvir za sigurnosne mjere i razgovarali o preventivnim kapacitetima potrebnima za osiguravanje trajnog mira", objavilo je američko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći pojedinosti.

Obje strane složile su se pak da će istinski napredak prema sporazumu ovisiti o spremnosti Rusije na pokazivanje ozbiljne predanosti dugoročnom miru, uključujući korake prema deeskalaciji i okončanju krvoprolića, stoji u zajedničkoj izjavi.

Razgovaralo se i o obnovi Ukrajine

Osim toga, predstavnici dviju strana razgovarali su i o poslijeratnoj obnovi Ukrajine, zajedničkim američko-ukrajinskim gospodarskim inicijativama i dugoročnim projektima oporavka, objavilo je američko ministarstvo.

Neimenovani dužnosnik Bijele kuće ranije je za Reuters izjavio da su sastanci, koji se održavaju na nepoznatoj lokaciji u Miamiju, bili produktivni, dodavši da je "došlo do napretka". Witkoff i Kushner dogovorili su se i prije sastanka s Putinom da će o ishodima tog susreta informirati ukrajinske kolege, izjavio je jedan upućeni izvor.

Jurij Ušakov, glavni savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku, u petak je izjavio da su Putin i Witkoff postigli razinu razumijevanja koja je njihove razgovore učinila "doista prijateljskima". Putin je u utorak održao petosatni sastanak s Witkoffom i Kushnerom u Kremlju, a fokus je bio američki plan mirovnog sporazuma za okončanje rata u Ukrajini, koji je Rusija pokrenula 2022. Putin je kasnije razgovore opisao kao "vrlo korisne".

