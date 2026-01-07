FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLJEDNJI POZDRAV /

Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice

Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice
×
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Njezin pogreb održan je u crkvi Notre-Dame de l'Assomption, a ceremonija je bila prenošena na velikim ekranima diljem Francuske, kako bi brojni obožavatelji mogli odati počast legendarnog glumici

7.1.2026.
19:47
Hot.hr
/ Splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legenda francuskog filma, Brigitte Bardot, koja je postala ikona i aktivistica za prava životinja, položena je na vječni počinak u grobnici u Saint-Tropezu, malom obalnom gradiću na jugu Francuske. Njezin ispraćaj okupio je brojne poznate osobe, uključujući političarku Marine Le Pen, koja je bila njezina prijateljica i stranačka kolegica.

Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Bardot je preminula u 91. godini 28. prosinca 2025. godine u svojoj vili La Madrague, gdje je provela posljednje godine života. Njezin pogreb održan je u crkvi Notre-Dame de l'Assomption, a ceremonija je bila prenošena na velikim ekranima diljem Francuske, kako bi brojni obožavatelji mogli odati počast legendarnog glumici. 

Bardotin suprug, Bernard d'Ormale, uoči pogreba otkrio je da je legendarna glumica preminula od raka. Iako nije naveo specifičan tip bolesti, d'Ormale je za magazin Paris Match izjavio kako je Brigitte hrabro podnijela dvije operacije, ali nažalost, bolest ju je prošlog mjeseca pobijedila. 

Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Ikona filma i seks simbol

Bardot je svjetsku slavu stekla početkom dvadesetih godina u filmu "I Bog stvori ženu”, a njezin izgled i energija postali su simbol oslobođene ženstvenosti u Francuskoj pedesetih godina prošlog stoljeća. U Francuskoj je bila poznata pod nadimkom B.B., a njezine uloge učinile su je ne samo seks-simbolom nego i pop-kulturnom ikonom. Bila je i prva slavna osoba koja je poslužila kao model za bistu Marianne, simbola Francuske Republike. 

Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Nakon što se 1973. povukla iz filmske industrije, Bardot se posvetila zaštiti životinja. S vremenom su njezini politički stavovi skrenuli prema krajnjoj desnici, a zbog izjava o imigraciji, islamu i homoseksualnosti više je puta osuđena zbog poticanja rasne mržnje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

 

Brigite BardotSprovodGrob
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSLJEDNJI POZDRAV /
Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice