Prizor koji slama srca: Obitelj i prijatelji okupili su se oko grobnice legendarne glumice

Legenda francuskog filma, Brigitte Bardot, koja je postala ikona i aktivistica za prava životinja, položena je na vječni počinak u grobnici u Saint-Tropezu, malom obalnom gradiću na jugu Francuske. Njezin ispraćaj okupio je brojne poznate osobe, uključujući političarku Marine Le Pen, koja je bila njezina prijateljica i stranačka kolegica.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Bardot je preminula u 91. godini 28. prosinca 2025. godine u svojoj vili La Madrague, gdje je provela posljednje godine života. Njezin pogreb održan je u crkvi Notre-Dame de l'Assomption, a ceremonija je bila prenošena na velikim ekranima diljem Francuske, kako bi brojni obožavatelji mogli odati počast legendarnog glumici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bardotin suprug, Bernard d'Ormale, uoči pogreba otkrio je da je legendarna glumica preminula od raka. Iako nije naveo specifičan tip bolesti, d'Ormale je za magazin Paris Match izjavio kako je Brigitte hrabro podnijela dvije operacije, ali nažalost, bolest ju je prošlog mjeseca pobijedila.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Ikona filma i seks simbol

Bardot je svjetsku slavu stekla početkom dvadesetih godina u filmu "I Bog stvori ženu”, a njezin izgled i energija postali su simbol oslobođene ženstvenosti u Francuskoj pedesetih godina prošlog stoljeća. U Francuskoj je bila poznata pod nadimkom B.B., a njezine uloge učinile su je ne samo seks-simbolom nego i pop-kulturnom ikonom. Bila je i prva slavna osoba koja je poslužila kao model za bistu Marianne, simbola Francuske Republike.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Nakon što se 1973. povukla iz filmske industrije, Bardot se posvetila zaštiti životinja. S vremenom su njezini politički stavovi skrenuli prema krajnjoj desnici, a zbog izjava o imigraciji, islamu i homoseksualnosti više je puta osuđena zbog poticanja rasne mržnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak