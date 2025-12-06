Neokrunjena kraljica blagdanskog stola: Donosimo provjerene recepte za francusku salatu
Otkrijte povijest omiljene blagdanske delicije, njezin značaj u hrvatskoj tradiciji i provjerene recepte uz koji će francuska salata uvijek biti savršena
Kako se bliže blagdani, mirisi pečenja, sarme i slatkih kolača ispunjavaju domove, no jedno jelo zauzima posebno, gotovo počasno mjesto na svakom stolu u Hrvatskoj – francuska salata.
Ova kremasta delicija, omiljena zbog bogate teksture i okusa koji spajaju slano, kiselo i slatko, postala je nezaobilazna na blagdanskom stolu za Božić i Novu godinu, služeći kao savršen prilog pečenjima ili kao samostalno hladno predjelo. Bez nje je blagdanska trpeza jednostavno nezamisliva.
Iznenađujuća povijest francuske salate
Iako je u Hrvatskoj zovemo "francuskom", ona potječe iz Moskve 1860-ih, gdje ju je osmislio belgijski chef Lucien Olivier kao luksuzno jelo. S vremenom su skupi sastojci zamijenjeni pristupačnijima poput krumpira, mrkve i graška. Naziv "francuska" specifičan je za naše krajeve, vjerojatno zbog majoneze.
Provjereni recepti: Od klasike do modernih varijanti
Za savršenu domaću francusku salatu ključno je strpljenje, precizno sjeckanje sastojaka i balans okusa. Donosimo provjereni recept za klasičnu verziju te dvije modernije varijante.
Klasična francuska salata koja uvijek uspijeva
Sastojci:
- 400 g krumpira (kuhanog u ljusci)
- 400 g mrkve
- 400 g smrznutog graška
- 300 g kiselih krastavaca
- 3 tvrdo kuhana jaja
- 400 g majoneze
- 100 g milerama (ili kiselog vrhnja)
- 1 žlica senfa
- Sol po ukusu
- Bijeli papar po ukusu
- Po želji: 1 manja kisela jabuka (npr. Granny Smith), malo limunovog soka
Priprema:
- Krumpir operite i skuhajte u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekša. U zasebnim loncima skuhajte mrkvu i grašak. Sve kuhano povrće ocijedite i ostavite da se potpuno ohladi.
- Jaja tvrdo skuhajte (oko 10 minuta), ohladite ih pod mlazom hladne vode i ogulite.
- Ohlađeni krumpir ogulite i narežite na sitne, jednake kockice. Na isti način narežite i mrkvu, kisele krastavce i tvrdo kuhana jaja.
- U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte majonezu, mileram i senf. Posolite i popaprite po ukusu.
- Sjedinjavanje: U zdjelu s umakom pažljivo dodajte sve nasjeckane sastojke. Nježno sve promiješajte dok se sastojci ravnomjerno ne prožmu s umakom.
- Gotovu salatu pokrijte i stavite u hladnjak na najmanje nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi se okusi savršeno proželi.
Bogata francuska salata sa salamom i jabukom
Za sve koji vole isprobati nešto novo, ova verzija s dodatkom kvalitetne salame i hrskave jabuke nudi iznenađujuću igru okusa. Slatkoća jabuke savršeno balansira slanoću salame, stvarajući bogato i pamtljivo jelo.
Sastojci:
- 300 g krumpira
- 300 g mrkve
- 200 g graška
- 200 g kiselih krastavaca
- 150 g kvalitetne salame (npr. zimska salama), narezane na kockice
- 1 veća kisela jabuka
- 300 g majoneze
- 100 g kiselog vrhnja
- 1 žličica senfa
- Sol, svježe mljeveni crni papar
Priprema:
- Skuhajte krumpir i mrkvu, ohladite i narežite na jednake kockice. Grašak kratko prokuhajte i ocijedite.
- Jabuku ogulite, očistite i narežite na kockice jednake veličine kao i povrće. Salamu i kisele krastavce također narežite na kockice.
- U velikoj zdjeli pripremite umak: pomiješajte majonezu, kiselo vrhnje i senf. Začinite solju i paprom po ukusu.
- U umak pažljivo dodajte sve nasjeckane sastojke. Nježno promiješajte da se sve sjedini.
- Ostavite salatu u hladnjaku najmanje nekoliko sati kako bi se okusi proželi prije posluživanja.
Lagana francuska salata s piletinom
Za one koji žele nešto lakšu, a opet bogatu i zasitnu varijantu, verzija s piletinom i osvježavajućim umakom odličan je izbor i može poslužiti kao samostalan obrok.
Sastojci:
- 300 g krumpira
- 300 g mrkve
- 200 g graška
- 200 g kiselih krastavaca
- 200 g kuhanih pilećih prsa
- 150 g kukuruza šećerca (iz konzerve)
- 200 g grčkog jogurta
- 100 g majoneze
- 1 žličica senfa
- Sok pola limuna
- Sol, papar
- Svježi peršin (za ukras)
Priprema:
- Skuhajte krumpir i mrkvu, ohladite ih i narežite na sitne kockice. Grašak kratko prokuhajte. Pileća prsa skuhajte (ili iskoristite ostatke pečene piletine) i također narežite na kockice.
- U velikoj zdjeli pomiješajte grčki jogurt, majonezu, senf, limunov sok, sol i papar kako biste dobili kremasti umak.
- U umak dodajte nasjeckano povrće, piletinu i ocijeđeni kukuruz. Sve nježno promiješajte.
- Salatu dobro ohladite u hladnjaku barem nekoliko sati prije posluživanja. Ukrasite svježim peršinom.
Bilo da je poslužujete kao prilog ili glavno jelo nakon ponoći, francuska salata ostaje nezaobilazan dio svečanog stola, donoseći radost i prepoznatljiv okus blagdana u svaki dom. Ona je dokaz kako najjednostavnija jela, pripremljena s ljubavlju, postaju najljepše uspomene.
