Neokrunjena kraljica blagdanskog stola: Donosimo provjerene recepte za francusku salatu

Kako se bliže blagdani, mirisi pečenja, sarme i slatkih kolača ispunjavaju domove, no jedno jelo zauzima posebno, gotovo počasno mjesto na svakom stolu u Hrvatskoj – francuska salata.

Ova kremasta delicija, omiljena zbog bogate teksture i okusa koji spajaju slano, kiselo i slatko, postala je nezaobilazna na blagdanskom stolu za Božić i Novu godinu, služeći kao savršen prilog pečenjima ili kao samostalno hladno predjelo. Bez nje je blagdanska trpeza jednostavno nezamisliva.

Iznenađujuća povijest francuske salate

Iako je u Hrvatskoj zovemo "francuskom", ona potječe iz Moskve 1860-ih, gdje ju je osmislio belgijski chef Lucien Olivier kao luksuzno jelo. S vremenom su skupi sastojci zamijenjeni pristupačnijima poput krumpira, mrkve i graška. Naziv "francuska" specifičan je za naše krajeve, vjerojatno zbog majoneze.

Provjereni recepti: Od klasike do modernih varijanti

Za savršenu domaću francusku salatu ključno je strpljenje, precizno sjeckanje sastojaka i balans okusa. Donosimo provjereni recept za klasičnu verziju te dvije modernije varijante.

Klasična francuska salata koja uvijek uspijeva

Sastojci:

400 g krumpira (kuhanog u ljusci)

400 g mrkve

400 g smrznutog graška

300 g kiselih krastavaca

3 tvrdo kuhana jaja

400 g majoneze

100 g milerama (ili kiselog vrhnja)

1 žlica senfa

Sol po ukusu

Bijeli papar po ukusu

Po želji: 1 manja kisela jabuka (npr. Granny Smith), malo limunovog soka

Priprema:

Krumpir operite i skuhajte u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekša. U zasebnim loncima skuhajte mrkvu i grašak. Sve kuhano povrće ocijedite i ostavite da se potpuno ohladi. Jaja tvrdo skuhajte (oko 10 minuta), ohladite ih pod mlazom hladne vode i ogulite. Ohlađeni krumpir ogulite i narežite na sitne, jednake kockice. Na isti način narežite i mrkvu, kisele krastavce i tvrdo kuhana jaja. U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte majonezu, mileram i senf. Posolite i popaprite po ukusu. Sjedinjavanje: U zdjelu s umakom pažljivo dodajte sve nasjeckane sastojke. Nježno sve promiješajte dok se sastojci ravnomjerno ne prožmu s umakom. Gotovu salatu pokrijte i stavite u hladnjak na najmanje nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi se okusi savršeno proželi.

Bogata francuska salata sa salamom i jabukom

Za sve koji vole isprobati nešto novo, ova verzija s dodatkom kvalitetne salame i hrskave jabuke nudi iznenađujuću igru okusa. Slatkoća jabuke savršeno balansira slanoću salame, stvarajući bogato i pamtljivo jelo.

Sastojci:

300 g krumpira

300 g mrkve

200 g graška

200 g kiselih krastavaca

150 g kvalitetne salame (npr. zimska salama), narezane na kockice

1 veća kisela jabuka

300 g majoneze

100 g kiselog vrhnja

1 žličica senfa

Sol, svježe mljeveni crni papar

Priprema:

Skuhajte krumpir i mrkvu, ohladite i narežite na jednake kockice. Grašak kratko prokuhajte i ocijedite. Jabuku ogulite, očistite i narežite na kockice jednake veličine kao i povrće. Salamu i kisele krastavce također narežite na kockice. U velikoj zdjeli pripremite umak: pomiješajte majonezu, kiselo vrhnje i senf. Začinite solju i paprom po ukusu. U umak pažljivo dodajte sve nasjeckane sastojke. Nježno promiješajte da se sve sjedini. Ostavite salatu u hladnjaku najmanje nekoliko sati kako bi se okusi proželi prije posluživanja.

Lagana francuska salata s piletinom

Za one koji žele nešto lakšu, a opet bogatu i zasitnu varijantu, verzija s piletinom i osvježavajućim umakom odličan je izbor i može poslužiti kao samostalan obrok.

Sastojci:

300 g krumpira

300 g mrkve

200 g graška

200 g kiselih krastavaca

200 g kuhanih pilećih prsa

150 g kukuruza šećerca (iz konzerve)

200 g grčkog jogurta

100 g majoneze

1 žličica senfa

Sok pola limuna

Sol, papar

Svježi peršin (za ukras)

Priprema:

Skuhajte krumpir i mrkvu, ohladite ih i narežite na sitne kockice. Grašak kratko prokuhajte. Pileća prsa skuhajte (ili iskoristite ostatke pečene piletine) i također narežite na kockice. U velikoj zdjeli pomiješajte grčki jogurt, majonezu, senf, limunov sok, sol i papar kako biste dobili kremasti umak. U umak dodajte nasjeckano povrće, piletinu i ocijeđeni kukuruz. Sve nježno promiješajte. Salatu dobro ohladite u hladnjaku barem nekoliko sati prije posluživanja. Ukrasite svježim peršinom.

Bilo da je poslužujete kao prilog ili glavno jelo nakon ponoći, francuska salata ostaje nezaobilazan dio svečanog stola, donoseći radost i prepoznatljiv okus blagdana u svaki dom. Ona je dokaz kako najjednostavnija jela, pripremljena s ljubavlju, postaju najljepše uspomene.

