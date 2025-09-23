Trump: 'Zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor, nakon tri upada ruskih dronova ili borbenih zrakoplova na teritorij Saveza u manje od dva tjedna.

Upitan na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku misli li da bi zemlje NATO-a trebale oboriti ruske zrakoplove ako uđu u njihov zračni prostor, Trump je rekao: "Da, mislim to."

Trump je to rekao novinarima prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg je nazvao "hrabrim čovjekom koji se bori kao vrag".

"Imamo puno poštovanja prema načinu na koji se Ukrajina bori", dodao je 79-godišnji republikanac.

Vjeruje li Trump Putinu?

Donald Trump rekao je da si daje "mjesec dana" prije nego što odluči vjeruje li Vladimiru Putinu, kojeg do sada nije uspio uvjeriti da prekine neprijateljstva.

Ranije, govoreći na Općoj skupštini, američki predsjednik optužio je Kinu i Indiju da su "glavni" financijski podupiratelji Moskve u ovom sukobu, kroz kupnju nafte.

Također je pozvao europske zemlje da "odmah" prekinu kupnju ruske nafte. Donald Trump također je zaprijetio oštrim sankcijama Rusiji ako se sukob nastavi.

Ovo nije prvi put da američki predsjednik iznosi takvu prijetnju, ali do sada je dosljedno odgađao njezinu provedbu.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli Trumpov govor na UN-ovoj sjednici: