Analitičar 'secirao' Trumpov govor, moglo bi ga zaboljeti: 'Nije bio toliko kontroverzan'

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda koji je dopisnik Sky Newsa Mark Stone opisao kao „frontalni napad“ na samu instituciju kojoj se obraćao.

Nakon što je na početku prigovorio da mu ne rade teleprompter ni pokretne stepenice, Trump se okomio na izazove s kojima se UN godinama bavi – prije svega migracije i klimatske promjene. „Ovdje sam da govorim istinu – nije me briga“, poručio je.

Nije spomenuo da je UN tek zbroj svojih članica, da ovisi o konsenzusu, da ga sputava pravo veta i da ne može samostalno diktirati politiku. Umjesto toga, požalio se: „UN mi nikada nije zahvalio što sam riješio toliko ratova. Nisam čak dobio ni telefonski poziv.“

Europa, Gaza, klimatske promjene...

Trump je tvrdio da je u SAD-u riješio problem migracija, dok države kojima se obraćao „dopuštaju da ih one uništavaju“. „Morate nešto poduzeti. Europa je u ozbiljnom problemu, invadirana ilegalnim migrantima“, rekao je. Stone napominje da je ova poruka bila usmjerena daleko šire od američke publike. Očekivalo se da će govor biti usredotočen na Ukrajinu i Gazu, no Trump ih je dotaknuo tek usput.

O Ukrajini je rekao da je podcijenio koliko će biti teško pronaći mir. Potom je optužio Europu: „Same financiraju rat protiv sebe“, naglašavajući da europske zemlje i dalje kupuju rusku energiju te izravno pozivajući da s tim prestanu.

Kad je riječ o Gazi, Trump je oštro kritizirao odluku pojedinih zapadnih država da priznaju Palestinu, ali nije ponudio konkretnu podršku Izraelu u vezi s najavama aneksije Zapadne obale.

Trump se vratio na temu migracija i pritom izdvojio britansku prijestolnicu: „Pogledajte London. Strašan gradonačelnik – žele uvesti šerijatski zakon.“ (što, napominje Stone, nije istina). Dodao je i: „Stvarno sam dobar u ovome. Vaše zemlje idu k vragu.“

Nakon toga prešao je na klimatske politike: „Najveća prijevara ikada izvedena nad svijetom… ugljični otisak je laž… prognoze su dali glupi ljudi.“ „Ako se ne maknete od te zelene prijevare, vaša zemlja će propasti“, izjavio je.

Stone zaključuje da je Trump pokušao „pritisnuti mnoge tipke“, ali govor nije imao jasnu poveznicu. Umjesto očekivanog usredotočenja na glavne geopolitičke izazove, publika je dobila niz poznatih poruka i retorike iz njegovog dosadašnjeg mandata. „U svemu sam bio u pravu“, zaključio je Trump koji nije bio toliko kontroverzan koliko bi želio biti.

