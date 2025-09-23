Trump bez pardona na Općoj skupštini UN-a: 'Obitelji talaca čekaju mrtve, kao da su živi'

NIKOM NIJE OSTAO DUŽAN /

U New Yorku je započela 80. Opća skupština Ujedinjenih naroda. Godišnje zasjedanje UN-a otvorio je glavni tajnik Antonio Guterres predstavljanjem svog godišnjeg izvješća i snažnim apelom za obnovu povjerenja u međunarodno pravo i zajedničku suradnju.

Tradicionalno, prvi govor održao je brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva. Nakon njega govorio je američki predsjednik Donald Trump, čiji je istup Bijela kuća najavila kao predstavljanje njegove „vizije svijeta“.

Središnji dio govora Trump je posvetio palestinskoj krizi. "Obitelji izraelskih talaca žele da im se vrate mrtva tijela talaca koje je oteo Hamas, jednako kao da su još živi", kazao je.

Trump kaže da se angažirao u pokušajima postizanja prekida vatre u Gazi i da pregovaračke strane „moraju to ostvariti“. Podsjetio je na nekoliko moćnih zemalja koje su posljednjih dana priznale palestinsku državu. Lider Amerike tvrdi da je to bio „nagradni potez“ za zločine Hamasa.

Trump kaže da oni koji žele mir trebaju biti ujedinjeni u jednoj poruci: 'Oslobodite taoce odmah!' Ova izjava izazvala je pljesak u dvorani.