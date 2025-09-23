Majka koja je ubila svoju djecu i spremila ih u kofere šokirala izjavom na suđenju

Hakyung Lee (44) s Novog Zelanda ubila je osmogodišnjeg Yunu Joa i šestogodišnju Minu Jo 2018. godine. Njihova tijela stavila je u kofere i ostavila ih u spremištu četiri godine. Sada je proglašena krivom za ubojstvo oboje svoje djece i prikrivanja zločina četiri godine, piše Metro.co.uk.

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u kolovozu 2022. godine, nakon što je Lee zapala u financijske poteškoće i prestala plaćati najamninu. Sadržaj jedinice prodavao se na online aukciji, a kada su kupci odnijeli kofere kući unutra su pronašli tijela djece. Bili su odjeveni, a tijela su dodatno bila omotna u nekoliko slojeva vrećica.

Obdukcija nije mogla utvrditi točan uzrok smrti jer je prošlo previše vremena od smrti.

Patolog je samo utvrdio da su djeca umrla ubojstvom na neodređen način, uključujući upotrebu antidepresiva nortriptilina.

'Nemam djece'

Lee, državljanka Novog Zelanda, promijenila je ime iz Ji Eun (Jasmine) Lee i ubrzo nakon ubojstava otputovala u Južnu Koreju.

Godinama je bila neotkrivena, prekinula je kontakt s prijateljima i obitelji, ali ju je majka pronašla u bolnici 2022. nakon što je primljena na liječenje mentalnog zdravlja.

Leeina majka pitala je gdje su djeca, na što je ona hladno odgovorila: "Nemam djece."

Uhićena je u rujnu 2022. u Južnoj Koreji i izručena Novom Zelandu radi suđenja.

Lee je sada proglašena krivom za ubojstvo na Visokom sudu u Aucklandu. Priznala je krivnju zbog neuračunljivosti. Njezini odvjetnici tvrdili su da je doživjela krizu nakon što joj je suprug umro od raka 2017. godine, a Lee je vjerovala da bi bilo najbolje da svi umru zajedno.

Obrana je rekla da je pokušala ubiti sebe i svoju djecu antidepresivom, ali je pogriješila u dozi i kad se probudila, djeca su bila mrtva. Porota je jednoglasno donijela osuđujuću presudu.

"Kada je dala djeci antidepresive, nije to bio altruističan čin majke koja je izgubila razum i vjerovala da je to ispravno, bilo je suprotno. Koliko god nezamislivi bili njezini postupci i ubojstvo djece, mogli biste pomisliti da je u njima bila hladna kalkulacija... pokazujući nemilosrdnu racionalnost djelovanja. Nema dokaza osim njezinih vlastitih sebičnih iskaza. Gospođa Lee namjerno je, i pri zdravoj pameti, namjerno ubila Minua i Yunu", rekla je tužiteljica. Lee je cijelo vrijeme suđenja gledala u pod.

