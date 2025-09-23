HIT SNIMKA /

Macron zaglavio u New Yorku, pazite koga je odmah nazvao: 'Pogodi što mi se dogodilo'

Macron zaglavio u New Yorku, pazite koga je odmah nazvao: 'Pogodi što mi se dogodilo'
Foto: X/screenshot

Do francuske ambasade odlučio je nastaviti pješice te je ulicama New Yorka hodao oko 30 minuta

23.9.2025.
14:47
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakratko je zaglavio u prometu u New Yorku nakon što je policija zatvorila ceste za kolonu automobila američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestila je u utorak agencija Anadolu

Macron je prišao policajcu kako bi se raspitao o barikadama, a potom je u šali nazvao Trumpa na mobitel. "Kako si? Pogodi što se dogodilo. Čekam na ulici jer je sve zatvoreno zbog tebe", rekao je Macron.

Išao pješice 

Do francuske ambasade odlučio je nastaviti pješice te je ulicama New Yorka hodao oko 30 minuta. Pritom je i dalje razgovarao s Trumpom. Tijekom šetnje fotografirao se s ljudima koji su ga prepoznali, a jedna osoba poljubila ga je u čelo. 

Podsjetimo, Marcon u New Yorku sudjeluje na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

POGLEDAJTE VIDEO: Francuska u plamenu, neredi diljem zemlje: 'Macron mora otići!'

Donald TrumpEmmanuel Macron
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HIT SNIMKA /
Macron zaglavio u New Yorku, pazite koga je odmah nazvao: 'Pogodi što mi se dogodilo'