Macron zaglavio u New Yorku, pazite koga je odmah nazvao: 'Pogodi što mi se dogodilo'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakratko je zaglavio u prometu u New Yorku nakon što je policija zatvorila ceste za kolonu automobila američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestila je u utorak agencija Anadolu.

Macron je prišao policajcu kako bi se raspitao o barikadama, a potom je u šali nazvao Trumpa na mobitel. "Kako si? Pogodi što se dogodilo. Čekam na ulici jer je sve zatvoreno zbog tebe", rekao je Macron.

Išao pješice

Do francuske ambasade odlučio je nastaviti pješice te je ulicama New Yorka hodao oko 30 minuta. Pritom je i dalje razgovarao s Trumpom. Tijekom šetnje fotografirao se s ljudima koji su ga prepoznali, a jedna osoba poljubila ga je u čelo.

Podsjetimo, Marcon u New Yorku sudjeluje na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

