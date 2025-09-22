Francuska je službeno priznala Palestinu, Macron u UN-u: 'Više ne možemo čekati'

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron potvrdio je u obraćanju Ujedinjenim narodima da je Francuska službeno priznala palestinsku državu. Time se pridružila nizu država koje su posljednjih tjedana donijele istu odluku, među njima Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi i Australiji.

Macron je prije objave rekao da je "vrijeme da se zaustavi rat u Gazi" i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje Hamas još uvijek drži. "Svijet je tek nekoliko trenutaka udaljen od toga da izgubi priliku za mir. Više ne možemo čekati", poručio je.

Osudio je napade Hamasa od 7. listopada 2023., ali je istaknuo da "ništa ne opravdava nastavak rata" te da "sve nalaže" da on bude definitivno okončan. Macron je pozvao na mir temeljen na rješenju s dvije države koje bi živjele jedna uz drugu.

Netanyahu: Dajete nagradu terorizmu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oštro je reagirao, rekavši da priznavanje daje "ogromnu nagradu terorizmu" i da se palestinska država "neće dogoditi". Palestinske vlasti su pak objavile kako je dvodržavno rješenje sada na "nepovratnom putu". Od 193 članice UN-a, 153 su sada priznale Palestinu, što je gotovo 80 posto.

Čak i prije ovog sastanka UN-a, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Portugal formalno su priznali palestinsku državu u nedjelju.

To sada povećava broj zemalja koje priznaju palestinsku državu na najmanje 145 od 193 države članice UN-a, prema provjeri i prebrojavanju AFP-a. To ne mijenja status promatrača Palestinaca u UN-u, čije su punopravno članstvo blokirale Sjedinjene Države.

Prema podacima BBC-a, najmanje je europskih država priznalo Palestinu. Od 48 europskih država, to je do danas učinila samo polovica. Kada su u pitanju države u Južnoj i Sjevernoj Americi, gotovo sve, osim Paname i SAD-a, priznale su Palestinu. Učinilo je to i 12 država na Bliskom istoku, s izuzetkom, naravno, Izraela. Od 29 azijskih zemalja, Palestinu nije priznalo njih četiri, među kojima i Japan. Samo dvije od 54 afričke države nisu priznale Palestinu, a kada su u pitanju zemlje Oceanije od njih 14, samo su tri donijele odluke o priznanju.

Očekuje se da će se priznanju u ponedjeljak pridružiti još nekoliko zemalja, uključujući Andoru, Belgiju, Luksemburg, Maltu i San Marino, prema francuskom predsjedništvu.

Najave dolaze u trenutku kada je izraelska vojska pojačala svoju ofenzivu u Gazi, potaknutu smrtonosnim napadom Hamasa 2023. godine, i dok raste pritisak na Izrael zbog teške humanitarne situacije na opkoljenom palestinskom teritoriju.

