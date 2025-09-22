Sudarila se dva kamiona pa gotovo uništila kuću i kapelicu: Stravični prizori teške nesreće

Tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede u jezivoj prometnoj nesreći u kojoj su u ponedjeljak poslijepodne u Sv. Antonu u slovenskom Kopru sudjelovala tri vozila.

Policija je za portal 24ur ispričala detalje. Navode da su dva kamiona oko 15.15 sati prevozila kamenje i išla prema Sv. Antonu. Vozač drugog kamiona na nizbrdici je odjednom shvatio da su mu najvjerojatnije otkazale kočnice. Neposredno nakon toga velikom brzinom se zabio u kamion ispred sebe i pokrenuo lančanu reakciju - prvi kamion je proklizao, a zatim se zabio u kuću uz cestu.

Foto: F.a.bobo/pixsell/f.a. Bobo

Foto: F.a.bobo/pixsell/f.a. Bobo

Jezive fotografije

U svakom kamionu bile su dvije osobe - vozač i suvozač. Tri osobe iz kamiona su teško ozlijeđene, a jedan čovjek je kritično. Lakše ozljede zadobila je i vozačica koja je u trenutku nesreće u osobnom automobilu s još jednom ženskom osobom vozila u suprotnom smjeru.

Foto: F.a.bobo/pixsell/f.a. Bobo

Foto: F.a.bobo/pixsell/f.a. Bobo

Na svu sreću, u trenutku udara nije bilo nikoga u kući pa je izbjegnuta još veća tragedija. Ipak, na fotografijama s lica mjesta vide se značajna oštećenja na kući, kao i na kapelici pored koja je djelomično uništena.

Foto: F.a.bobo/pixsell/f.a. Bobo

Cesta Bertoki - Sv. Anton je i dalje zatvorena. Točan uzrok nesreće i materijalna šteta bit će poznati nakon završetka istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda velika plantaža marihuane: Policija uhitila muškarca na djelu