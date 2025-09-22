Asad otrovan u Moskvi? Šire se glasine: 'Završio je u bolnici u kritičnom stanju'

Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad navodno je otrovan u Moskvi, prenio je u nedjelju portal Jordan Daily, ali istaknuo da zasad nema službene potvrde.

Glasine o trovanju zaprimio je Sirijski opservatorij za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Tvrde da su dobili informacije o tome da je Asad otrovan u Rusiji i da je potom u kritičnom stanju završio u bolnici. Opservatorij je pozvao Moskvu da se službeno očituje o slučaju.

Nije prvi put

Podsjetimo, glasine o trovanju svrgnutog sirijskog diktatora pojavile su se i početkom godine. Vijest o tome da se Asad razbolio, počeo snažno kašljati i gušiti se u siječnju je plasirao jedan ruskih telegram račun iza kojeg navodno stoji bivši visokopozicionirani špijun u Rusiji, a između ostalog prenio i britanski The Sun.

"Dali su mu vode, što je malo ublažilo napad, ali nije uspostavio normalno disanje. Tome su se dodale glavobolje i bolovi u trbuhu", stajalo je u objavi.

Autor je dodao da se Asadovo stanje stabiliziralo idući dan, no da su nalazi krvi pokazali "tragove izloženosti otrovnoj tvari" te da postoji velika vjerojatnost da se radilo o pokušaju atentata. Međutim, ruski državni mediji ni agencije nisu nikad službeno potvrdili da je uistinu došlo do trovanja.

Podsjetimo, nakon pada režima, bivši predsjednik Sirije od prosinca prošle godine boravi u Moskvi pod zaštitom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Isto tako, vijest o novom trovanju pojavila se u trenutku kad se pojačavaju međunarodni pravni postupci protiv Asada i njegova brata Mahera zbog ratnih zločina.

POGLEDAJTE VIDEO: Pao sirijski diktator al Asad: Pobjegao avionom i nestao, pobunjenici preuzeli zemlju. Donosimo detalje